Головна Новини
20 вересня • оновлено в 22:03
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Протягом 500 років вважали інакше: оприлюднена сенсація про апостола Павла

5.4т Читати матеріал російською

В Інституті пошуку і дослідження Біблії (BASE) заявили, що виявили якорі, які нібито скинули з корабля апостола Петра, що затонув біля берегів Мальти.

Сенсаційні дані з'явилися на сайті організації.

Відзначимо, згідно з вченням християнства корабельна аварія трапилася приблизно в 60-му році нашої ери. Відзначається, що з судна скинули чотири якорі, однак воно все одно сіло на мілину, а корму його розбили хвилі.

Новини
У Британії в Біблії XVI століття знайшли загадкові записки: що відомо

Оприлюднена сенсація про апостола Павла

Оприлюднена сенсація про апостола Павла

24smi.org

Протягом останніх 500 років традиція стверджувала, що корабельна аварія трапилася в бухті Святого Павла на північно-східному узбережжі Мальти. Однак в BASE запевнили, що підводники знайшли якорі біля південного узбережжя острова, в бухті Святого Томаса.

Добре зберігся лише один із якорів, проте дослідники впевнені, що знахідка побічно вказує на бухту Святого Томаса як на місце аварії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в іракському місті Мосул під руїнами мечеті знайшли древній ассірійський палац біблійних часів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
6
Смішно
24
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Правильно! Быдлу никак без якорей....ищите еще!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel