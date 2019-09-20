Протягом 500 років вважали інакше: оприлюднена сенсація про апостола Павла

В Інституті пошуку і дослідження Біблії (BASE) заявили, що виявили якорі, які нібито скинули з корабля апостола Петра, що затонув біля берегів Мальти.

Сенсаційні дані з'явилися на сайті організації.

Відзначимо, згідно з вченням християнства корабельна аварія трапилася приблизно в 60-му році нашої ери. Відзначається, що з судна скинули чотири якорі, однак воно все одно сіло на мілину, а корму його розбили хвилі.

Оприлюднена сенсація про апостола Павла 24smi.org

Протягом останніх 500 років традиція стверджувала, що корабельна аварія трапилася в бухті Святого Павла на північно-східному узбережжі Мальти. Однак в BASE запевнили, що підводники знайшли якорі біля південного узбережжя острова, в бухті Святого Томаса.

Добре зберігся лише один із якорів, проте дослідники впевнені, що знахідка побічно вказує на бухту Святого Томаса як на місце аварії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в іракському місті Мосул під руїнами мечеті знайшли древній ассірійський палац біблійних часів.

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