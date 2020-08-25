Противники Лукашенко в центрі Мінська запалили тисячі ліхтариків. Фото та відео протесту
У вівторок, 25 серпня, тисячі людей вийшли на площу Незалежності в столиці Білорусі.
Опозиція заявила, що збір організований для святкування неофіційного Дня незалежності країни – саме в цей день 1991 була пухвалена декларація про державний суверенітет Білорусі, повідомляє "Радіо Свобода" (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Зазначається, що акції проходять й в інших містах.
Як зазначає TUT.BY, до вечора люди запалили ліхтарики на телефонах і почали співати "Купалінку".
Більшість учасників були з біло-червоно-білими прапорами, однак деякі прийшли і з червоно-зеленими.
Також демонстранти висловили солідарність з робітниками, які заявляли про готовність оголосити страйк.
При цьому повідомляється про затримання в районі площі Незалежності.
"Затримали людину з прапором недалеко від костелу. Хлопець просто йшов з дівчиною, її відпустили. Зараз навколо площі їздять намиста без номерів і, схоже, що затримують людей з прапорами", – зазначили очевидці.
Водночас відбулася акція на підтримку Олександра Лукашенка, який п'ять термінів поспіль займав посаду глави держави. Біля Комаровського ринку зібралися близько тисячі осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, протести в Білорусі почалися після результатів виборів президента 9 серпня. Громадськість і спостерігачі поставили під сумнів легітимність шостого терміну Олександра Лукашенка.
У свою чергу Євросоюз відмовився визнавати результати виборів президента Білорусі, назвавши їх невільними і несправедливими.