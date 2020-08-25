Противники Лукашенко в центрі Мінська запалили тисячі ліхтариків. Фото та відео протесту

У вівторок, 25 серпня, тисячі людей вийшли на площу Незалежності в столиці Білорусі.

Опозиція заявила, що збір організований для святкування неофіційного Дня незалежності країни – саме в цей день 1991 була пухвалена декларація про державний суверенітет Білорусі, повідомляє "Радіо Свобода" (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тисячі людей запалили ліхтарі на площі Незалежності

Зазначається, що акції проходять й в інших містах.

Тисячі людей вийшли в Мінську на протест

Як зазначає TUT.BY, до вечора люди запалили ліхтарики на телефонах і почали співати "Купалінку".

Люди зібралися на протест в Мінську, незважаючи на дощ

Більшість учасників були з біло-червоно-білими прапорами, однак деякі прийшли і з червоно-зеленими.

Деякі учасники мітингу в Мінську прийшли з прапорами

Також демонстранти висловили солідарність з робітниками, які заявляли про готовність оголосити страйк.

Противники Лукашенко вийшли на площу Незалежності в Мінську

При цьому повідомляється про затримання в районі площі Незалежності.

"Затримали людину з прапором недалеко від костелу. Хлопець просто йшов з дівчиною, її відпустили. Зараз навколо площі їздять намиста без номерів і, схоже, що затримують людей з прапорами", – зазначили очевидці.

Водночас відбулася акція на підтримку Олександра Лукашенка, який п'ять термінів поспіль займав посаду глави держави. Біля Комаровського ринку зібралися близько тисячі осіб.

Близько тисячі людей вийшли на підтримку Лукашенка

Акція прихильників Лукашенка

Прихильники Лукашенко зібралися біля Комаровського ринку

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести в Білорусі почалися після результатів виборів президента 9 серпня. Громадськість і спостерігачі поставили під сумнів легітимність шостого терміну Олександра Лукашенка.

У свою чергу Євросоюз відмовився визнавати результати виборів президента Білорусі, назвавши їх невільними і несправедливими.

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