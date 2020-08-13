Проти затриманих у Мінську українських волонтерів відкрили кримінальне провадження

У Білорусі відкрили кримінальне провадження щодо двох затриманих у Мінську українських волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького.

Як розповіла білоруська правозахисниця Тетяна Рав'яка, провадження відкрили за статтею про "масові заворушення", яка передбачає від 3 до 8 років ув'язнення, передає "Радіо Свобода".

"Вони приїхали до Білорусі лише сьогодні (12 серпня – Ред.), пили каву, пішли гуляти і були затримані. Вони не могли і не брали участі в жодних заворушеннях", – сказала правозахисниця.

За її словами, у Рєуцького відібрали комп'ютер, у Васильєва – паспорт та інші речі. Нині українці перебувають в одному з СІЗО. Посольство України в Мінську про їх затримання начебто повідомили.

Справа засноване на події в Мінську, які почалися 10 серпня і які влада називає масовими заворушеннями, уточнила Рав'яка.

Обидва українця прибули до Білорусі з правозахисної організації "Восток SOS" в рамках місії з надання допомоги своїм білоруським колегам, через арешти громадян під час акцій протесту.

"Вони прийшли до нас у важкий час, щоб підтримати нас, тому що правозахисники це приймають. У той же час ми відвідали Україну та інші країни", – каже Равяка.

Нагадаємо, Рєуцького та Васильєва затримали 12 серпн через те, що вони стали свідками того, як у Мінську затримують людину, яка просто переходила дорогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверта ніч протестів в Білорусі після президентських виборів закінчилася без екстремального протистояння, на відміну від трьох попередніх. Локальні зіткнення не переростали в запеклі конфлікти, силовики обмежувалися присутністю в місцях скупчення активістів.