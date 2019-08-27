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Проти Путіна і за Україну: Росія підло помстилася впливовому сенаторові США

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Сенатор Рон Джонсон зі штату Вісконсін отримав відмову Москви в запиті на в'їзну візу в складі делегації Конгресу США.

На своїй сенатської сторінці Джонсон висловив припущення, що відмова російської влади пов'язана з його критичними висловлюваннями на адресу президента Росії Володимира Путіна, пише "Радіо Свобода".

Прес-секретар сенатора повідомив, що візит в Москву був запланований на наступному тижні в рамках поїздки делегації Конгресу в кілька європейських країн.

Рон Джонсон

Рон Джонсон

Радіо Свобода

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Як відомо, Джонсон, глава Комітету Сенату з питань внутрішньої безпеки, назвав анексію Криму Кремлем в 2014 році трагедією історичних масштабів. Незважаючи на відмову у в'їзді в Росію, він заявив, що буде і надалі виступати за рішучу відповідь на агресію і за відвертий діалог.

Джонсон є спонсором ряду законопроектів в Конгресі спрямованих на те, щоб залучити Росію до відповідальності за агресію в Україні. Джонсон також є одним з ініціаторів перейменування вулиці перед посольством Росії у Вашингтоні на честь політика Бориса Нємцова, якого застрелили в 2015 році в Москві.

Після поїздки Джонсона в Москву в 2018 році сенатор заявив, що Конгрес зайшов занадто далеко в своєму бажанні покарати Росію і що втручання Кремля в виборний процес США не є найбільшою загрозою демократії. За його словами такий підхід тільки перебільшує результати втручання Росії в американський виборний процес. У той же час, попередив сенатор, з Путіним завжди треба бути напоготові, щоб запобігти подібному втручання в 2020 році.

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При цьому прес-служба російської дипмісії заявила, що американський сенатор Рон Джонсон нібито не звертався в посольство РФ у Вашингтоні і не інформував про намір відвідати Росію.

У заяві йдеться про те, що "безпідставність звинувачень сенатора Джонсона на адресу Росії не залишає сумнівів, що він налаштований на конфронтацію": "У звичній для цього політика русофобської манері він спотворює зовнішню політику Росії, допускає грубі випади".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський продюсер Андрій Разін звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням дозволити йому в'їзд в країну. Він з 2017 року є "радником глави Республіки Крим", з 2015 року - "радником мера Ялти".

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Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
конгрес США Новини Росії
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
РУЗКИЕ СВИНЬИ БОЯТСЯ АМЕРИКАНСКОГО СЕНАТОРА!!! РУЗКИЕ ССЫКЛИВЫЕ ФАШИТСТСКИЕ СВИНЬИ!!!
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Да,ему похеру поездка в эту Богом забитую рассею!
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Крузенштерн Иван Федорович
Крузенштерн Иван Федорович
BROTHER FOREST, и всем в России похеру - приедет это чучело или нет.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
все теперь он пойдет и повесится а я яй что ж вы синьи рашисткие с людьми то делаете а ха ха
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