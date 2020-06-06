Новости из США. Пятница, 5 июня. Очень кратко.

– По всей стране продолжаются демонстрации. Они были менее многочисленными в пятницу, но в субботу, в выходной день, ожидается, что на улицы может выйти рекордное число людей. В частности, очень многочисленная демонстрация ожидается в столице. Комендантский час во многих городах отменен. В частности, он отменен и в Вашингтоне. И немалая группа демонстрантов и сейчас, около полуночи, остается на площади, на пересечении 16-й улицы и улицы Н, у загороженного сооруженным в последние дни забором входа в Лафайет парк, рядом с Белым Домом. Площадь эта с сегодняшнего дня по решению городского совета называется Black Lives Matter – Черные Жизни Имеют Значение.

– Министерство труда сообщило, что в мае было создано 2.5 миллиона рабочих мест. То есть, 2.5 миллиона людей, потерявших работу, теперь снова работают. Безработица снизилась, соответственно, с 14% до 13.3% (самая высокий уровень безработицы после Второй Мировой Войны). Трамп в связи с этим устроил пресс-конференцию, на которой объявил о своих и своей администрации выдающихся успехах по созданию новых рабочих мест. Он также сказал, что "мы в основном уже преодолели пандемию коронавируса". И заметил, что, убитый на прошлой неделе Джордж Флойд "радуется там, наверху, нашему сегодняшнему дню, это великий день для него, великий день для всех".

– Безработица при этом сократилась, но неравномерно. Среди белых она сократилась на 2%, среди выходцев из Латинской Америки – на 1.2%. Среди афроамериканцев и американцев азиатского происхождения она наоборот, повысилась, соответственно, на 0.1% и 0.5%.

Протесты в США РБК

– В том же, что касается преодоления пандемии, с президентом невозможно согласиться. В стране более 1,911,400 человек заразились коронавирусом, в том числе около 28,000 новых больных выявлено за последние сутки. 109,299 человек умерли, в том числе около 1000 человек ушли из жизни в течение последних суток.

– Джо Байден ответил Трампу на его слова о том, что Джордж Флойд "радуется там, наверху, нашему сегодняшнему дню". Байден заявил, выступая в Делавэре: "Последние слова Джорджа Флойда были "Я не могу дышать. Я не могу дышать", - они прозвучали эхом по всей стране, по откровенно говоря, по всему миру. Я, откровенно говоря, думаю, что это подло, когда президент, пытается поместить любые другие слова в уста Джорджа Флойда".

– Более 280 бывших дипломатов, генералов в отставке и бывших высокопоставленных сотрудников структур национальной безопасности призвали Трампа не использовать вооруженные силы США в политических целях, предупреждая, что американская демократия находится в опасности. В подписанном ими открытом письме, в частности, говорится: "Как бывшие американские послы, генералы и адмиралы, и высокопоставленные федеральные чиновники, мы встревожены призывами президента и некоторых политических лидеров использовать вооруженные силы США для прекращения законных протестов в городах и поселках по всей Америке.

Протесты в США РБК

Мы обеспокоены использованием вооруженных сил США для запугивания и разгона мирных демонстрантов в Вашингтоне. Использование винтов вертолетов, летящих на малой высоте, для разгона демонстрантов является безрассудным и ненужным. "Размещение военнослужащих Национальной гвардии в полной боевой амуниции на ступенях Мемориала Линкольна является подстрекательским и может подорвать репутацию наших мужчин и женщин в военной форме в глазах их сограждан-американцев и всего мира". Письмо опубликовано на сайте JustSecurity.

– Газеты Вашингтон Пост и Уолл Стрит Джорнал сообщили в пятницу вечером, что Трамп одобрил решение о предстоящем выводе до одной трети американских военнослужащих из Германии и отправке их домой. В Германии находятся в настоящее время 34,500 американских военнослужащих. Претворение решения в жизнь поручено министерству обороны. Совет Национальной Безопасности отказался дать газете комментарий в связи с этим решением. Сообщается, что план проталкивал друг Трампа, посол США в Германии Гренелл, до прошлой недели в течение нескольких месяцев бывший также и.о. Директора Национальной Разведки. Решение принималось в узком кругу в Белом Доме и было подписано советником по Национальной Безопасности О’Брайеном после того как его одобрил Трамп.

– Сенатор демократ Джек Рид, зам. председателя сенатского комитета по вооруженным силам, в специально сделанном заявлении назвал решение Трампа "мелким и нелепым". Он заявил, что "Это еще одно одолжение президенту России Владимиру путину и еще один провал со стороны этой администрации, которая еще больше обостряет отношения с нашими союзниками".

Протесты в США РБК

– Сообщается, что никаких консультаций с Германией по этому вопросу Белый Дом не проводил. Как, очевидно, не проводил никаких консультаций и с Конгрессом.

– Пресс-секретарь республиканского председателя сенатского комитета по вооруженным силам Джеймса Инхофа отказался ответить на просьбу газеты о комментариях. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей демократ Элиот Энгел заявил, что "будет работать с коллегами из обеих партий, чтобы посмотреть, что можно сделать, чтобы отменить решение".

Элиот Энгел – образованный и приятный, интеллигентный человек. Он выступал у нас в университете в прошлом году. Но в данном случае, думаю, что он выдает желаемое за действительное. Не будут республиканцы работать с ним, чтобы отменить это решение. А Белый Дом откажется от предоставления любых документов по этому вопросу.

Протесты в США РБК

Чтобы изменить пагубную внешнюю политику нынешней администрации, наносящую ущерб безопасности США и их союзников, нужно сменить администрацию, для чего нужно избрать другого президента.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.