Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост о продолжающихся протестах в Беларуси. Вся прошлая неделя была богата событиями — люди выходили на протесты во всех городах, а силовики усилили давление — на улицах появились солдаты в какой-то новой форме цвета хаки в балаклавах — которых протестующие метко прозвали "оливками". Во всех беларуских городах были брутальные задержания — всего были задержаны сотни человек. Всего с момента начала президентской кампании в Беларуси было задержано и осуждено более 11 тысяч человек.

Вчера состоялся очередной большой воскресный марш протеста, на который вышлю люди во всех городах, и на который в Минске вышли сотни тысяч человек. Марш 13 сентября назывался "Марш Героев" и частью плана был "поход на Дрозды" — так называется местность в Минске, где стоят коттеджи приближённых Лукашенко. В частности, протестующие планировали спросить у "бабы Лиды" (главы ЦИК Лидии Ермошиной) — зачем она нарисовала "80% за". Но не всё пошло по плану — часть протестующих попала в ловушку на улице Нововиленской... Но обо всём по порядку, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, что вчера происходило в Минске.

02. Вчерашний марш начался с того, что люди со всего города собирались в большие колонны в разных районах, чтобы выдвинуться в центр города и далее к резиденции "Дрозды". Одна из колонн собиралась на площади Бангалор:

03. С самого утра весь центр города был перекрыт силовиками — зачем-то пригнали даже бронетранспортёры и водомёты. Колонна с площади Бангалон двинулась в сторону Дроздов по улице Орловской:

04. Протестующие на марше. Это против этих людей узурпатор каждый раз стягивает в центр города бронетехнику, водомёты и карательные отряды в чёрной форме.

05. Вся улица Орловская была заполнена людьми — в колонне с площади Бангалор шли тысячи человек.

06. Вот этих людей пропаганда называет безработными алкашами, бездельниками и так далее. На самом деле на протесты выходят лучшие, образованные и совестливые люди, которые не могут мириться с несправедливостью.

07. На перекрёстке с улицей Нововиленской колонна остановилась — ближе к Дроздам улица Орловская была перекрыта, и подъезжающие с той стороны водители рассказали протестующим, что там их ожидает засада и водомёты:

08. А затем колонна разделилась. Людей было очень много и было непонятно, куда двигаться. Часть колонны видимо пошла налево, в сторону проспекта Машерова (обходя водомёты), а часть колонны пошла направо — по улице Нововиленской в сторону бывшей птицефабрики.

09. План у протестующих был такой — обойти кордоны силовиков справа и затем двинуться в сторону Дроздов. Но эту часть колонны начали окружать силовики — перекрыв узкий проход впереди и отрезав колонну автозаками сзади.

10. Часть людей побежала в большой гаражный кооператив, который был прямо на пути следования колонны. В какой-то момент, увидев карательные отряды силовиков, среди людей началась лёгкая паника — многие перелезали через забор и искали пути к отступлению.

11. Нужно сказать, что все вели себя очень достойно — помогали друг другу залезть на крыши гаражей, поддерживали и успокаивали более слабых, старались держаться вместе.

12. Край гаражного кооператива с высоким забором. В какой-то момент показалось, что дальше отступать некуда. Люди всматриваются в ту сторону, откуда идёт опасность.

13. А там, в дальнем конце гаражного кооператива уже прибыл карательный отряд (белые автобусы в дальней части кадра), и силовики в чёрной форме выстраиваются в цепь для наступления на гаражи:

14. Люди начали отступать. Находящиеся в гаражах автослесари и механики старались всячески помочь людям — кто-то принёс лестницу, чтобы люди безопасно спустились.

15. Обратная сторона гаражного кооператива оказалась огороженной забором с колючей проволокой, и тогда многие люди стали возвращаться обратно в гаражный кооператив с мыслью "будь что будет".

16. И тут на помощь снова пришли автомеханики — понимая опасность наступления карательного отряда, они предложили людям спрятаться в гаражах. Вообще солидарность всех людей вчера была невероятной — все друг другу помогали, понимая что у всех есть общая цель. В нынешних беларуских протестах трогает больше всего именно это, и не зря одним из их лозунгов стала поговорка "мы не знали друг друга до этого лета".

17. Вот так, под полом в небольшом техническом помещении гаража люди просидели больше часа, с минуты на минуту ожидая наступления карателей в чёрной форме. Видели фильм "Пианист", в котором главный герой прятался от фашистов в пустой квартире, со страхом прислушиваясь к каждому звуку? Вот атмосфера была точь-в-точь такая!

18. Время от времени в каморку спускались новые люди — которые успели убежать и теперь прятались.

19. Внутри каморки было весело, никто не унывал) Люди делились между собой влажными салфетками, водой, солёными орешками из пакетиков. Всем не верилось, что такой маразм словно из фильмов про фашистов происходит в XXI веке в центре Европы.

20. Время от времени заходили автомеханики и докладывали обстановку. Невероятной была новость — "на проспекте двести тысяч человек!" Ощущение такое, словно твой отряд попал в окружение, но главное наступление всё равно удалось)

21. Позже людей из гаражей вывозили обычные граждане с автомобилями, кто захотел помочь людям. Многие ездили по нескольку раз — в гаражах пряталось много людей.

22. Колонна на улице Нововиленской попала в ловушку, но в каком-то смысле выполнила свою задачу — оттянув внимание силовиков на себя и дав пройти в центр города основным силам протестующих. Вот так вчера выглядели основные протесты:

Такие дела. У нас ничего не закончилось и всё только начинается)

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно)

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