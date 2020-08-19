Протестувальники взяли перепочинок: що відбувається в повсталій проти Лукашенка Білорусі

Протести в Білорусі проти чинного президента Олександра Лукашенка трохи вщухли. Активісти взяли перепочинок після того, як десять днів цілодобового виходили на вулиці.

Минула доба в країні пройшла мирно. Зіткнення виникли тільки між учасниками двох мітингів у Гомелі – за Лукашенка і проти нього. Робочі продовжили загальнонаціональний страйк.

OBOZREVATEL стежить за подіями в режимі текстової онлайн-трансляції.

08:30 – Головна представниця опозиції на виборах у Білорусі Світлана Тихановська звернулася до Європейської Ради із закликом не визнавати їхні результати, натомість визнати "пробудження країни".

04:00 – Білоруське місто Гродно домоглося виконання своїх вимог від місцевого виконкому. Протестувальникам дозволили мітингувати на центральних площах, пообіцяли не карати учасників страйку, надати телеефір опозиції і допомогти з технічним обладнанням. Крім того, правоохоронці попросили вибачення у всіх затриманих, повідомляє "Гродно +".

02:00 – Протестувальники заявили про перепочинок після десяти днів цілодобових мітингів, пише NEXTA Live. Водночас вони підкреслили, що "все тільки починається".

"Сьогодні багато хто ставив питання: "Протест видихається?". Якщо відповідати "так", то тільки в фізичному розумінні цього слова. 9 днів люди виходили на вулиці по всій країні, фактично в цілодобовому режимі. Багато хто не встигав поїсти і поспати нормально", – йдеться в повідомленні.

01:30 – Активісти підбили підсумки десятого дня протестів у Білорусі після президентських виборів. Головною "перемогою" протестувальники назвали створення координаційної ради для мирного передання влади з ініціативи Світлани Тихановської, пише "Білорусь головного мозку" в Telegram.

Підсумки 10 дня протестів у Білорусі "Білорусь головного мозку" в Telegram

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