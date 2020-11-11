Протестувальники у Вірменії зажадали від Пашиняна відставки до півночі

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
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  • Учасники протесту пригрозили самостійно вирішити питання з відходом Пашиняна, якщо він відмовиться

  • Зі свого боку опозиція заявила, що скличе пресконференцію і розповість про подальші дії, якщо прем'єр не подасть у відставку

Протестувальники у Вірменії зажадали від Пашиняна відставки до півночі

Учасники протесту в Єревані зажадали від прем'єр-міністра Нікола Пашиняна піти у відставку до опівночі.

У разі відмови вони пригрозили самостійно "вирішити питання з його звільненням", повідомляють РІА Новини.

Паралельно з цим опозиція зібрала підписи для скликання позачергового засідання парламенту, яке заплановане на 18:00.

Політики уточнили, що, якщо Пашинян не піде у відставку, вони скличуть пресконференцію, на якій розкажуть про подальші дії.

Нагадаємо, що протести в Єревані почалися після того, як між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі 9 листопада. У середу, 11 листопада, демонстрації посилилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ВірменіяЄреванКонфлікт в Нагірному КарабахуНікол Пашинян