Протестувальники у Вірменії зажадали від Пашиняна відставки до півночі
Учасники протесту пригрозили самостійно вирішити питання з відходом Пашиняна, якщо він відмовиться
Зі свого боку опозиція заявила, що скличе пресконференцію і розповість про подальші дії, якщо прем'єр не подасть у відставку
Учасники протесту в Єревані зажадали від прем'єр-міністра Нікола Пашиняна піти у відставку до опівночі.
У разі відмови вони пригрозили самостійно "вирішити питання з його звільненням", повідомляють РІА Новини.
Паралельно з цим опозиція зібрала підписи для скликання позачергового засідання парламенту, яке заплановане на 18:00.
Політики уточнили, що, якщо Пашинян не піде у відставку, вони скличуть пресконференцію, на якій розкажуть про подальші дії.
Нагадаємо, що протести в Єревані почалися після того, як між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі 9 листопада. У середу, 11 листопада, демонстрації посилилися.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Згідно з документом, сторони конфлікту залишаються на нинішніх позиціях, але більша частина Нагірного Карабаху повертається Азербайджану.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабаху працюватиме спільна миротворча місія, до якої увійдуть російські і турецькі військовослужбовці.
Також він розповів про графік виведення військ Вірменії з Нагорного Карабаху.
Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Про суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.