Протести в США: Трампа сховали в бункер у Вашингтоні і ввели комендантську годину

У столиці США Вашингтоні і ще 40 містах ввели комендантську годину у зв'язку з масовими заворушеннями через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими.

Крім того, за інформацією The New York Times, президента Дональда Трампа відвезли в підземний бункер під час протестів біля Білого дому.

Там він нібито просидів менше години. Раніше бункер використовували під час терактів.

Протести під Білим домом у Вашингтоні novosti-bahmut.info

"Мер Боузер вводить комендантську годину в місті Вашингтон з 23:00 неділі, 31 травня, до 18:00 понеділка, 1 червня. Вона також активізувала Національну гвардію для підтримки управління столичної поліції", – повідомила мер Вашинтона Мюріел Боузер на своїй сторінці в Twitter .

Відзначається, що протести в Вашингтоні тривають з п'ятниці. Біля резиденції президента були чутні образи на його адресу, деякі учасники мітингу кидалися цеглинами і пляшками.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що відео, на якому поліцейський задушив афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, стало символом протестів у США. На записі чутно, що Флойд говорив в останні хвилини життя.