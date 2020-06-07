Трамп вивів Нацгвардію з охопленого протестами Вашингтона
Президент США Дональд Трамп 7 червня розпорядився почати виведення військ Національної гвардії з Вашингтона, куди їх направили через заворушення після вбивства Джорджа Флойда.
Американський глава зазначив, що ситуація вже "перебуває під повним контролем". Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Я тільки що віддав наказ нашій Національній гвардії почати процес виведення військ із Вашингтона, округ Колумбія... Вони поїдуть додому, але можуть швидко повернутися, якщо знадобиться", – заявив президент.
Він додав, що в ніч на неділю у Вашингтоні "з'явилося набагато менше учасників протесту, ніж очікувалося".
Нагадаємо: 7 червня у Нью-Йорку скасували комендантську годину, яка діяла в місті на тлі заворушень із 2 червня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї та спини. Коп, затримуючи чоловіка, придушив його шию коліном.
З'ясувалося, що афроамериканець був заражений коронавірусом.
Смерть Флойда спричинила масштабні протести, які часто переростали в заворушення. У результаті загинули мінімум 13 осіб.
Президент США Дональд Трамп розпорядився розгорнути військові підрозділи у Вашингтоні, щоб припинити заворушення.
Колишньому поліцейському Дереку Чавену, який затримував афроамериканця, посилили звинувачення до вбивства другого ступеня.
Із Флойдом попрощалися 4 червня в Міннеаполісі.
OBOZREVATEL зібрав 8 несподіваних фактів про протести у США, яких ви могли не знати.