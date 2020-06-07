Трамп вивів Нацгвардію з охопленого протестами Вашингтона

Президент США Дональд Трамп 7 червня розпорядився почати виведення військ Національної гвардії з Вашингтона, куди їх направили через заворушення після вбивства Джорджа Флойда.

Американський глава зазначив, що ситуація вже "перебуває під повним контролем". Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я тільки що віддав наказ нашій Національній гвардії почати процес виведення військ із Вашингтона, округ Колумбія... Вони поїдуть додому, але можуть швидко повернутися, якщо знадобиться", – заявив президент.

Він додав, що в ніч на неділю у Вашингтоні "з'явилося набагато менше учасників протесту, ніж очікувалося".

Дональд Трамп

Нагадаємо: 7 червня у Нью-Йорку скасували комендантську годину, яка діяла в місті на тлі заворушень із 2 червня.

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