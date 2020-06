Трамп вивів Нацгвардію з охопленого протестами Вашингтона

Президент США Дональд Трамп 7 червня розпорядився почати виведення військ Національної гвардії з Вашингтона, куди їх направили через заворушення після вбивства Джорджа Флойда.

Американський глава зазначив, що ситуація вже "перебуває під повним контролем". Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я тільки що віддав наказ нашій Національній гвардії почати процес виведення військ із Вашингтона, округ Колумбія... Вони поїдуть додому, але можуть швидко повернутися, якщо знадобиться", – заявив президент.

Він додав, що в ніч на неділю у Вашингтоні "з'явилося набагато менше учасників протесту, ніж очікувалося".

Нагадаємо: 7 червня у Нью-Йорку скасували комендантську годину, яка діяла в місті на тлі заворушень із 2 червня.

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, DC, now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated!