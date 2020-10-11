Протести в Мінську: силовики застосували світлошумові гранати й водомети. Відео

Мирослав Семенюк Світ 16:26, 11.10.2020 Оновлено: 16:33, 11.10.2020

У неділю, 11 жовтня, білоруські силовики застосували проти учасників протесту в Мінську світлошумові гранати й водомети.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про застосування світлошумових гранат і сльозогінного газу на вулиці Переможців (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На Немизі силовики застосували проти протестувальників водомети.

Унаслідок зіткнень є поранені, їм надають першу медичну допомогу.

Люди, яких було поранено під час розгону біля стели в Мінську
"Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 50 прихильників опозиції затримано в результаті зіткнень зі співробітниками правоохоронних органів біля стели "Мінськ – місто-герой".

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