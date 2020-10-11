Протести в Мінську: силовики застосували світлошумові гранати й водомети. Відео

У неділю, 11 жовтня, білоруські силовики застосували проти учасників протесту в Мінську світлошумові гранати й водомети.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про застосування світлошумових гранат і сльозогінного газу на вулиці Переможців (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На Немизі силовики застосували проти протестувальників водомети.

Унаслідок зіткнень є поранені, їм надають першу медичну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 50 прихильників опозиції затримано в результаті зіткнень зі співробітниками правоохоронних органів біля стели "Мінськ – місто-герой".