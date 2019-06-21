Протести в Грузії призвели до перших відставок і кадрових рішень

У Грузії після масових протестів опозиційних сил відбулися перші кадрові перестановки і відставки в політиці.

Так, у відставку пішов спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе.

Також свій пост покинув організатор асамблеї православ'я, депутат парламенту Грузії Закарія Куцнашвілі, передає "Інтерфакс".

Іраклій Кобахідзе Вікепедія

Закарія Куцнашвілі

Один із лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе зазначив, що парламентська більшість підтримає кандидатуру свого лідера Арчила Талаквадзе на посаді голови парламенту.

"Після відставки з посади голови парламенту Іраклія Кобахідзе ми не розглядаємо на цей пост іншу кандидатуру", — сказав Мдінарадзе.

Зазначимо, що опозиційні сили висунули низку вимог:

відставка уряду і міністра МВС;

дострокові вибори в парламент;

розслідування і покарання винних у ситуації з російським депутатом в парламенті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня в Грузії опозиція штурмувала парламент. Протестувальники увірвалися в будівлю.

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