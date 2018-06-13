Протести в Грузії: прем'єр-міністр оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі йде у відставку після скандалу з убивством підлітків.

"Я намагався бути прем'єр-міністром кожного громадянина. Я був і є командним гравцем. Виходячи з цього, я помічаю настрій в команді та приймаю рішення, яке в моїй ситуації повинен був прийняти будь-який керівник команди. Я залишаю сьогодні свою посаду", - сказав він на брифінгу, передає РІА "Новости".

У зв'язку з цим, у відставку йде весь уряд.

Новини У Грузії заявили про арешт соратника Саакашвілі

Відповідно до чинної редакції конституції Грузії, прем'єр-міністр є главою виконавчої влади і має реальні важелі управління.

Георгій Квірікашвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня в Грузії зібралася багатотисячна акція протесту проти рішення суду про вбивство двох підлітків. Люди обурилися вироку двом обвинуваченим у вбивстві 16-річних школярів Левана Дадунашвілі і Давида Саралідзе. Одну людину виправдали, другий перекваліфікували звинувачення на спробу умисного вбивства.

Громадяни вимагали відставки уряду, а також укладення батька одного з підозрюваних. У свою чергу, головний прокурор Іраклія Шотадзе сам пішов з поста.