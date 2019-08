Протести у Гонконгу: зіткнення західної та китайської моделей суспільства

У Гонконгу (Китай) не вщухають масові протести.

Заворушення у вівторок, 13 серпня, перемістилися з вулиць до Міжнародного аеропорту. Проти агресивно налаштованих учасників поліція застосувала сльозогінний газ.

Місцева влада заговорила про ознаки терористичної діяльності у протестах. За останні кілька днів протестів поліція заарештувала щонайменше 149 демонстрантів. До Гонконгу стягнуті збройні сили.

OBOZREVATEL з'ясовував причини протесту та інтереси його учасників.

Головне:

Особливості правового режиму

Китай не є абсолютно однорідною з точки зору етнічного складу державою (китайці становлять 91,9% населення країни, решта національностей – 8,1%). Строкатий національний склад країни відображений, зокрема, в адміністративно-територіальному устрої країни: 22 провінції (без Тайваню), 5 автономних районів (АР): Внутрішня Монголія, Гуансі-Чжуанський АР, Тибетський АР, Нінся-Хуейський АР і Синьцзян-Уйгурський АР, 4 міста центрального підпорядкування (Пекін, Шанхай, Тяньцзінь і Чунцин).

А також два Спеціальних адміністративних райони (САР) – Гонконг (Сянган) і Макао (Аоминь). Гонконг повернула Великобританія у 1997 році, а Макао Португалія віддала у 1999 році.

Але за особливим договором ці території протягом 50 років після возз'єднання з КНР користуються правилом "Одна країна – дві системи". Тобто центральна влада КНР контролює питання оборони і зовнішньої політики, а САР самостійно регулюють питання внутрішнього законодавства, поліції, валютної системи, мит та імміграційної політики.

Водночас на території Гонконгу і Макао розташовані військові бази Національно-визвольної армії Китаю (НВАК), підпорядковані центральній владі КНР.

Крім того, хоча у КНР державною є виключно китайська мова, в Гонконгу офіційна також англійська, у Макао – португальська мови.

Гібридне місто

В результаті Гонконг є дуже незвичайною територією: зі збереженням британського законодавства і принципу ведення справ, який працює в інтересах комуністичного Китаю.

Такий "гібрид вужака і їжака" існував понад два десятки років тому, що було вигідним для всіх. Для китайського держкапіталізму це – зручне "вікно у світ", що дозволяє працювати через своїх "дочок" у сфері дії британського права.

Для решти ділового світу планети Гонконг зберігав свій статус найбільшого в Азії фінансового центру, тепер ще й підкріпленого грошима Китаю як найбільшої "планетарної фабрики".

Але вплив Китаю у Гонконгу посилився настільки, що Пекін порахував 50 років занадто довгим перехідним періодом і тому вирішив впровадити й інші норми та правила КНР.

Літній протест – не перший. І навряд чи останній

Нинішні масові протести у Гонконгу – не перші.

У 2014 році також відбулися багатотижневі масові виступи – "революція парасольок" (демонстранти виходили на акції з жовтими парасольками). Тоді сотні тисяч жителів міста заявили, що Пекін дуже посилює свій тиск на автономію Гонконгу і вимагали демократизації виборчої системи.

У 2019 році протести у Гонконгу почалися у першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки до закону про екстрадицію – нова норма дозволить їм видачу підозрюваних у скоєнні злочинів на материкову частину Китаю, і Гонконг, мовляв, перестане бути притулком для злочинців. Але критики проекту побоюються, що під екстрадицію потраплять втікачі з материка, які критикували китайську владу. Крім того, права екстрадованих виявляться незахищеними у китайській судовій системі.

Про причини

Однак не тільки невдоволення поправками до закону про екстрадицію рухає протестами.

Жителі Гонконгу у своїй масі – високоосвічені, і тому чудово усвідомлюють не тільки важливість особистих прав і свобод, а і їхній прямий зв'язок з високим рівнем життя.

Крім того, у Гонконгу – реально вільні ЗМІ, і тому там люди дуже добре знають, як у материковому Китаї працюють правоохоронна і судова системи. Звідси і акції протесту – вони не стільки проти самого законопроекту, скільки проти першого "кроку до Китаю".

Disturbing video taken in #Shenzhen just across the boarder with #HongKong . Something extraordinarily bad is about happen. #China #HongKongProtests #Democracy #SaveHongKong pic.twitter.com/Gad5R5HVZL

"Насправді це протест проти того укладу життя, який існує по сусідству, у материковому Китаї. Проти моделі відносин у "великому" Китаї, де людина повністю беззахисна перед обличчям державної машини. Можна сказати, що це перше такого роду зіткнення західної та китайської моделей побудови суспільства, яке відбувається безпосередньо на китайській землі і в якому беруть участь етнічні китайці – Тайвань далеко, за протокою і американськими авіаносцями, його Китаю поки не дістати. А Гонконг – це 260 островів просто біля китайської провінції Гуандун, це дельта річки Чжузян. Якщо Китай раптом вирішить розірвати угоду від 1997 року, то тікати гонконгцям буде нікуди. Тому нинішні протести – це прояв страху", – прокоментувала LB.ua ситуацію професор-китаєзнавець Людмила Пронішина.

Так що в умовах "закручування гайок" на материковому Китаї – з тотальним контролем за громадянами, організаціями та ЗМІ, вільний Гонконг подає "поганий приклад" для інших китайців.

Де чия "рука"

Офіційний Пекін розглядає події у Гонконгу як частину внутрішньої політики Китаю, тому в організації протестів традиційно вбачають "руку Заходу". МЗС КНР заявив, що деякі західні країни відкрито виступають із "безвідповідальними" заявами щодо поправок до закону про екстрадицію. Чим "підкидають дров у вогонь", підтримуючи ініціаторів заворушень.

Звинуваченням сприяє міжнародна обстановка – між Китаєм і США триває торговельна війна, і протести у Гонконгу могли б дійсно бути на руку Вашингтону, ставши інструментом у переговорах. Але Трамп свою причетність до заворушень спростовує. Він закликав усіх до спокою. "Багато хто звинувачує мене і США у нинішніх проблемах Гонконгу. Не можу уявити, чому?" – зауважив Трамп.

Many are blaming me, and the United States, for the problems going on in Hong Kong. I can not imagine why?