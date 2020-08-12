Протести в Білорусі: з'явилися фото з епіцентру сутичок

Карина Бондаренко Світ 09:16, 12.08.2020 Оновлено: 10:09, 12.08.2020

У мережі з'явилися фото з епіцентру зіткнень в Білорусі в ніч на 12 серпня.

Знімки з мінського району Серебрянка, де протестували проти фальсифікації результатів президентських виборів опублікувала "Наша ніва" в Telegram.

"Родзинка акцій цього року – їх масштаб: люди протестують в десятках міст Білорусі і практично у всіх районах Мінська", – відзначили під фото.

Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram
Протести в Білорусі
"Наша ніва" в Telegram

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Білорусі затримали "координаторів і спонсора" проведення масових протестів в Мінську. У одного з чоловіків в рюкзаку знайшли понад $10 тисяч, які нібито призначалися для плати учасникам масових заворушень.

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