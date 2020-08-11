Протести в Білорусі вщухли: силовики витіснили людей на околиці Мінська. Фото

Карина Бондаренко Світ 05:54, 11.08.2020 Оновлено: 06:29, 11.08.2020

Протести в Білорусі вщухли після семигодинного протистояння людей з силовиками. Станом на третю годину ночі 11 серпня протестуючих витіснили з центру Мінська і зняли оточення.

Однією з останніх точок протистояння став район Кунцевщина, передає ТАСС. Там активісти звели барикади з бетонних паль, металевої арматури і перекрили проспект Притицького.

Протести в Білорусі 11 серпня
Протести в Білорусі 11 серпня

Відзначається, що силовики витісняли протестуючих до околиць міста з посиленими нарядами міліції за підтримки частин внутрішніх військ в повній екіпіровці.

Протести в Білорусі 11 серпня
Протести в Білорусі 11 серпня
Протести в Білорусі 11 серпня
Протести в Білорусі 11 серпня
Протести в Білорусі 11 серпня
Протести в Білорусі 11 серпня
Протести в Білорусі 11 серпня
Протести в Білорусі 11 серпня
Протести в Білорусі 11 серпня

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Мінську (Білорусь) та інших містах після оголошення перших результатів екзитполів президентських виборів, за результатами яких лідирує чинний глава країни – Олександр Лукашенко, 9 серпня почалися масові протести. 10 серпня акції продовжилися новими мітингами і затриманнями.

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