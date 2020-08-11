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Протести в Білорусі показали на Google Maps: видно, куди звозять техніку і де розганяють мітингувальників

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Світ
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Протести в Білорусі показали на Google Maps: видно, куди звозять техніку і де розганяють мітингувальників

Протести в Білорусі показали на Google Maps.

У додатку Google Maps користувачі створили інтерактивну карту мітингів в столиці Білорусі Мінську, які почалися 10 серпня після виборів президента.

На карті різними мітками позначені місця перекриття вулиць, скупчення загонів ОМОНу, автомобілів і техніки силовиків.

Жовтими відмітками позначено місця, де мітингувальники можуть знайти притулок, рожевими – місця розгону учасників акцій, помаранчевими – місця затримання учасників протесту.

Протести в Білорусі показали на Google Maps

Протести в Білорусі показали на Google Maps google.com/maps

Протести в Білорусі показали на Google Maps

Протести в Білорусі показали на Google Maps google.com/maps

Також на карті видно, які станції метро закрили, а також місці збору людей.

Протести в Білорусі показали на Google Maps

Протести в Білорусі показали на Google Maps google.com/maps

Детальну трансляцію "бунту" в Білорусі читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

БілорусьМінськПротести у Білорусі
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