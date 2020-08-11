Протести в Білорусі показали на Google Maps: видно, куди звозять техніку і де розганяють мітингувальників

Протести в Білорусі показали на Google Maps.
У додатку Google Maps користувачі створили інтерактивну карту мітингів в столиці Білорусі Мінську, які почалися 10 серпня після виборів президента.
На карті різними мітками позначені місця перекриття вулиць, скупчення загонів ОМОНу, автомобілів і техніки силовиків.
Жовтими відмітками позначено місця, де мітингувальники можуть знайти притулок, рожевими – місця розгону учасників акцій, помаранчевими – місця затримання учасників протесту.
Протести в Білорусі показали на Google Maps google.com/maps
Протести в Білорусі показали на Google Maps google.com/maps
Також на карті видно, які станції метро закрили, а також місці збору людей.
Протести в Білорусі показали на Google Maps google.com/maps
Детальну трансляцію "бунту" в Білорусі читайте за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте перемагає на виборах із результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiльниць 9 серпня по всій країні почалися протести та жорсткі затримання. Зіткнення не вщухали до глибокої ночі.
У Мінську автозак в'їхав у натовп активістів. Повідомляється про багатьох постраждалих, попередньо, є жертви.
Акції продовжилися і 10 серпня. У столицю країни стягнули ще більше військової техніки, а також силовиків.
У КДБ заявили, що на Тихановську готувався замах, якому вдалося запобігти.
Опозиціонерка подала скаргу до ЦВК і вимагає визнати результати голосування недійсними.
10 серпня МВС підтвердило першу жертву протестів.