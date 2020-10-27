Протести в Білорусі переходять в щоденний режим, страйк буде масовим, – опозиціонер

Протести в Білорусі стають системними і набувають масового характеру.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. "Багато чого залежатиме і від того, чи почнуться репресії щодо тих робітників, які зупинили свої верстати. Автобуцегарні брутально забирали цих людей. Повинна спрацювати робоча солідарність. А це значить, що страйк може набути ще більш масового характеру", – сказав він.

Як повідомив опозиціонер, на заклик лідера опозиції Світлани Тихановської до загальнонаціонального страйку в понеділок, 26 жовтня, відгукнувся ряд великих підприємств країни.

"Очікувалося, що влада використає адміністративний ресурс, щоб не допустити страйки по всій країні. Однак ми побачили, що цілий ряд найбільших підприємств все-таки увійшли в режим страйку, нехай і часткового. Це мінський тракторний завод, це гродненський "Азот", це МЗКТ – завод колісних тягачів і завод холодильників "Атлант", – розповів Лебедько.

Він додав, що, незважаючи на спроби влади "утримати студентів в стінах навчальних закладів", в Мінську пройшов об'єднаний марш пенсіонерів і студентів, який став найбільш значущою подією дня.

"Якщо раніше ми очікували великих акцій тільки в неділю, то зараз це, напевно, переходить в щоденний режим", – припустив опозиціонер.

За його оцінками, протестний рух "має перспективу". "Білоруси вже більше 2 місяців виходять на вулицю. Останній марш виявився найчисленнішим. Це означає, що запас міцності у людей є", – сказав Лебедько.

Як писав OBOZREVATEL, 25 жовтня закінчився термін оголошеного опозиціонеркою Світланою Тихановською владі Білорусі "народного ультиматуму". Однак три вимоги громадян не були виконані. Напередодні на вулиці міст вийшли тисячі протестуючих, не обійшлося без затримань і застосування спецзасобів силовиками.