Вчорашній день в Мінську багато вирішив.

По-перше, він остаточно вирішив проблему - хто такий тиран Лукашенко - людина, яка нехай і помиляючись багато в чому, все ж хоче, щоб його любили і дякували білоруси, або чудовисько, для якого єдина цінність - влада за всяку ціну. Я сподівався, знаю, багато звинуватять мене в наївності, що він людина. Вчора у нього був шанс почати відхід від влади по-людськи. Цей шанс він не використав, оскільки він - чудовисько, і все людське, в тому числі і любов до народу однієї з ним крові йому не властива. У нього помітна тільки любов до себе - а це вже чистий сатанізм.

По-друге, вчорашній день остаточно відповів на питання про політичний розум тирана. Я думав, що він вже зрозумів просту істину - у протесту в Білорусі є люди-символи, але немає людей-лідерів. Він хотів примусити тих, хто за гратами його супротивників до співпраці з ним і так обезголовити протест. Але у протесту не одна, не три і не 12 голів - у нього мільйон голів. В цьому суть нинішнього демократичного протесту в Білорусі. Сатанинськи спокушаючи ув'язнених, тиран домігся лише одного - ті, хто спокусилися, вже забуті народом, ті хто відкинули спокусу - стали героями. На жаль Лукашенко і його радники просто нерозумні. Вони діють по розробкам доінтернетного століття, а на дворі нині інший час. Навіть якби всі в'язні пішли на змову з Лукашенком, це ніяк не відбилося б на протесті. Просто протест знайшов би собі інші персональні символи - хіба мало в світі гідних білорусів! Але, слава Богу, народ не помилився. Ні Віктор Бабарика, ні Сергій Тіхановском, ні Марія Колесникова, ні Віталій Шкляров на змову з тираном не пішли. Сергій встиг навіть напутствовать Світлану по телефону - "будь жорсткіше! Скоро все це закінчиться". І Світлана пообіцяла йому - "буду жорсткіше".

По-третє, розкрилася вся нескінченна підлість Лукашенко. Як тепер ясно, він зустрічався у в'язниці з 12-ю давно позбавленими волі представниками опозиції, і дав вперше з травня поговорити по телефону зі Світланою Тіхановском її чоловікові Сергію, що нудяться в його катівні, не для того, щоб відкрити діалог з опозицією, а для того, щоб спокусити будинком і "комфортом" домашнього арешту змучених за гратами в'язнів, кинутих в тюрми за його злісною волі. Платою за пом'якшення умов утримання повинно було стати згода на співпрацю з тираном, що і продемонстрували Юрій Воскресенський і Дмитро Рабцевіч, які погодилися, тут же були переведені під домашній арешт і тут же оголосили, що будуть працювати над поправками до лукашенківську конституції і над списком тих в катівні, хто "не такий небезпечний" і кому можна пом'якшити режим. Мені ця спокуса нагадав "У колі першому", коли директор шарашки спокушає ікрою, горілкою, поверненням до дружини і відпочинком на південному курорті зголоднілого укладеного інженера Гліба Нержина, якщо той почне роботу над приладами стеження. - Підлість? - да, підлість.

І, по-четверте, саме розсерджений відмовою більшості викликаних ним "на розмову" в'язнів (Марія Колесникова, має бути просто відмовилася брати участь в цій підлої зустрічі), Лукашенко наказав бити нещадним боєм демонстрантів. Так протест не розколюють, так його тільки мобілізують. Але в своєму осатанения тиран цього вже не розуміє.

І так, до сьогоднішнього дня Білорусія має узурпатора, яка не погребує жодними засобами, щоб зберегти владу, піде на будь-яку підлість, на будь-яку жорстокість, якщо треба - то і на кров свого народу, велику кров.

Він повністю втратив рукопожатних Європи, всього демократичного світу. Йому вже все одно. Світ визнав Світлану Тіхановском і тому Лукашенко про міжнародну легітимацію своєї влади більше не думає, але якщо він закріпиться при владі, то тим самим він і зробить її законною, як Кім в Північній Кореї.

Символи, висунуті Білоруської опозицією виявилися гідними і мужніми людьми. Багато в Москві підозрювали, що Віктор Бабарика - путінський людина і що Лукашенко запропонує йому брати участь у найближчих виборах і той погодиться, і що в цьому і полягає "кремлівський проект". Радісно побачити, що Віктор Дмитрович, як і Сергій Леонідович Тіхановском, і Марія Колесникова - мужні і парні борці за честь свого народу, які ніколи не погодяться на підлий змову з тираном.

І, нарешті, останнє. Для справжнього лідера Білоруської революції - для білоруського народу залишився один шлях - шлях безкомпромісної боротьби з тираном, збожеволілим від страху втратити свою бандитську владу над країною. І все білоруси, мужні і чесні, не виключаючи і "силовиків" повинні тепер зробити вибір - з ким вони. Нейтралітет закінчився вчора кров'ю на вулицях Мінська.

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