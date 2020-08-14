Лукашенко – білорусам: не висувайтеся на вулиці, вас і наших дітей використовують як гарматне м'ясо

Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що масові протести в країні проти фальсифікації виборів президента нібито "заводять" люди з-за кордону.

Про це він сказав на нараді з Радою безпеки з приводу ситуації в Білорусі 14 серпня, передає "БелТА". Також політик закликав людей "не висовуватися на вулиці".

"Не скажу, що катастрофа якась або аж надто перенапружена ситуація, але проблем вистачає і питань вистачає, які необхідно вирішувати.

Ми сьогодні вже абсолютно чітко бачимо, що відбувається. Бачимо сьогодні дійових осіб. Як ми і говорили, "завідниками" цього всього і організаторами є люди з-за кордону", – стверджує Лукашенко.

Він сказав, що "в перших рядах" протестів "йдуть люди з пристойним кримінальним минулим", "Ну і наші – де діти, де не зовсім уже діти", – сказав президент.

Він звернувся до батьків підлітків і молодих людей із закликом "подивитися, де ваші діти".

"Не висувайтеся ви зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас і наших дітей використовують як гарматне м'ясо! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї "Відкритої Росії", Навального і так далі і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни" , – вважає Лукашенко.

"Скажіть, а як військовій людині діяти? Мені що робити в цій ситуації? Ви хочете, щоб я сидів і чекав, поки Мінськ вгору перевернуть? Так ми потім не стабілізуємо обстановку. Тому треба зупинитися, взяти голову в руки і заспокоїтися. І дати нам навести порядок, розібратися з тими, хто приїхав сюди", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Олександр Лукашенко вшосте переміг на виборах із результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.

Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести та жорсткі затримання.

Штаб незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі, політв'язня Віктора Бабаріка зажадав від влади провести нові чесні вибори до 15 вересня.

Про протестні акції в Білорусі 14 серпня читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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