Лукашенко заявив, що фото побитих протестувальників – постановка

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, стверджує, що більшість фото побоїв протестувальників нібито постановочні.

Таку заяву він зробив 22 серпня в Гродно на мітингові в підтримку влади, передає TUT.BY. За словами Лукашенка, ситуацію влада пояснить, коли пройде час.

"В інтернеті хто сидить? 60% показували синці. 60% постановочні кадри! Пройде час, ми спокійно вам про це скажемо та покажемо. Сьогодні не час про це говорити, щоб не розбурхувати людей", – сказав Лукашенко.

Він також вчергове заступився за силовиків. "Що ви будете робити, якщо почнеться бандитизм? Куди ви будете дзвонити?" – звернувся політик до громадян.

Лукашенко закликав "не громити цих людей", тобто правоохоронців. "Це ваші люди. Навіть якщо вони десь помилилися – вибачте їм!" – заявив він.

Лукашенко йде на сцену. Фото: Катерина Гордєєва, TUT.BY

Мітинг за чинну владу в Гродно. Фото: Катерина Гордєєва, TUT.BY

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явився ролик із камери відеоспостереження в ізоляторі тимчасового утримання на вулиці Окрестіна в Мінську. На кадрах видно, як затриманих протестувальників проти фальсифікації виборів поставили на коліна біля стінки й жорстоко били кийками.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, на яких, за даними ЦВК країни, переміг Олександр Лукашенко.

При цьому громадськість і спостерігачі вважають, що результати були сфальсифіковані і він програв.

Європейський Союз не визнав перемогу Лукашенка і заявив, що вибори не були вільними та справедливими.

ЄС також вирішив ввести санкції у зв'язку із жорсткими розгонами і фальсифікацією виборів.

Президент України Володимир Зеленський засудив застосування сили до громадян Білорусі, які вийшли на протести.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram