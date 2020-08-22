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Лукашенко заявив, що фото побитих протестувальників – постановка

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
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Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко заступився за силовиків. Газета.Ру

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, стверджує, що більшість фото побоїв протестувальників нібито постановочні.

Таку заяву він зробив 22 серпня в Гродно на мітингові в підтримку влади, передає TUT.BY. За словами Лукашенка, ситуацію влада пояснить, коли пройде час.

"В інтернеті хто сидить? 60% показували синці. 60% постановочні кадри! Пройде час, ми спокійно вам про це скажемо та покажемо. Сьогодні не час про це говорити, щоб не розбурхувати людей", – сказав Лукашенко.

Він також вчергове заступився за силовиків. "Що ви будете робити, якщо почнеться бандитизм? Куди ви будете дзвонити?" – звернувся політик до громадян.

Лукашенко закликав "не громити цих людей", тобто правоохоронців. "Це ваші люди. Навіть якщо вони десь помилилисявибачте їм!" – заявив він.

Лукашенко йде на сцену.

Лукашенко йде на сцену. Фото: Катерина Гордєєва, TUT.BY

Мітинг за чинну владу в Гродно.

Мітинг за чинну владу в Гродно. Фото: Катерина Гордєєва, TUT.BY

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явився ролик із камери відеоспостереження в ізоляторі тимчасового утримання на вулиці Окрестіна в Мінську. На кадрах видно, як затриманих протестувальників проти фальсифікації виборів поставили на коліна біля стінки й жорстоко били кийками.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, на яких, за даними ЦВК країни, переміг Олександр Лукашенко.

  • При цьому громадськість і спостерігачі вважають, що результати були сфальсифіковані і він програв.

  • Європейський Союз не визнав перемогу Лукашенка і заявив, що вибори не були вільними та справедливими.

  • ЄС також вирішив ввести санкції у зв'язку із жорсткими розгонами і фальсифікацією виборів.

  • Президент України Володимир Зеленський засудив застосування сили до громадян Білорусі, які вийшли на протести.

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БілорусьГродноПротести у БілорусіОлександр Лукашенко
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