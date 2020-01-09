Протести в Абхазії: "парламент" проголосував за відставку "президента"

"Парламент" Абхазії, окупованої РФ грузинської території, проголосував за відставку так званого президента республіки Рауля Хаджимбу.

Як передають російські ресурси, депутати ухвалили рішення після того, як увечері 9 січня учасники протесту на чолі з опозиціонерами заблокували будівлю "адміністрації президента".

Причина протестів – невдоволення результатами "виборів глави" Абхазії. Хаджимба обійшов свого конкурента, кандидата від опозиційної партії Алхаса Квіцінію всього на 1%.

Однак сам Хаджимба заявив, що "я залишаюся на посаді і виконую обов'язки".

Рауль Хаджимба interfax.ru

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Абхазії почалися масові протести з вимогою нових виборів. Зокрема, кілька сотень людей зібралися в центрі Сухумі, виламали двері будівлі "адміністрації президента" і взяли її штурмом.

Також 9 січня "спікер парламенту" раптово потрапив до лікарні із серцевим нападом.

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