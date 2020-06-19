У Білорусі через тиск президента Олександра Лукашенка на опозицію й арешти Віктора Бабарика та Сергія Тіхановського почалася "революція".

Вона "почалася як підписна, а тепер трансформується в процес обвалення режиму". Таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив координатор громадянської кампанії "Европейская Беларусь" Андрій Санніков.

"Відбувається повстання народу проти "Саші Три відсотки". Такі клички просто так не прилипають. Лукашенко підготував мобілізацію людей своїм хамським до них ставленням. І, звичайно, свою роль зіграла пандемія. Те, що свідомо зганяли людей на масові заходи, піддаючи їх життя загрозі. Такими діями Лукашенко підготував ґрунт. Ненависть до нього просто зашкалює", – сказав політик.

На його думку, в поточній виборчій кампанії, на відміну від попередніх, є реальні кандидати, "але реальний конкурент Лукашенка – сам народ".

"Звичайно, в Білорусі не буде "майдану". Буде плошча [площа білоруською]. Від цього нікуди не піти. Буде садити Лукашенко лідерів протестів чи ні. Він намагається репресіями всіх розполохати. Але акція в Мінську показала, що люди вже не збираються здаватися. Тепер усе може бути", – зазначив Санніков.

Влада намагається утримати протести. Так, деяких активістів, які підтримують опонентів Лукашенка, затримали й відправили в тюрми на три місяці.

"Лукашенко садить тих, хто може скласти йому конкуренцію. Він посадив двох лідерів процесу змін – Віктора Бабарика та Сергія Тіхановського. Але це вже не допоможе режиму. Про вільні вибори більше не йдеться", – сказав політик.

Він додав, що "диктатор нинішні вибори з тріском програв". "Зараз треба говорити про порятунок людей, яких кидають до в'язниць – активістів і членів ініціативних груп. Раніше їм давали по 15 діб. А зараз – 90 діб. Їх катують у тюрмах – не дають води, тримають у холодних камерах, ллють хлорку на підлогу. Це ж гестапівські методи", – сказав Санніков.

Андрій Санніков Фото – "Голос Америки"

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