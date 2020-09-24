Протести проти "інавгурації" Лукашенка закінчилися затриманням понад 250 осіб
У Білорусі вщухли протести після "інавгурації" Олександра Лукашенка
Відомо про затримання 259 осіб по всій країні
Серед активістів були поранені
У Білорусі на протестах після "інавгурації" незаконно обраного Олександра Лукашенка 24 вересня затримали мінімум 259 осіб.
Найбільше протестуючих затримали в столиці – Мінську, повідомив правозахисний центр "Вясна".
Також затримання відбувалися в Могильові, Гомелі, Століно, Бресті та інших містах. Список затриманих оновлюється.
У день "інавгурації" Лукашенко силовики діяли жорсткіше, ніж зазвичай. Про це свідчать численні повідомлення в місцевих ЗМІ та телеграм-каналах.
Міліцію перевели на посилений режим несення служби. Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Протести в Білорусі вщухли пізно вночі.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у Білорусі 23 вересня відбулася таємна "інавгурація" незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.
Лукашенко назвав гидотою громадян, які протестують проти його режиму. Така заява політика прозвучала під час його виступу перед силовиками після церемонії інавгурації.
У Білорусі опозиціонери засудили вступ на посаду Лукашенко, а в соцмережах закликали громадян вийти на вулиці в знак протесту.
Глави МЗС багатьох країн теж заявили, що не визнають цю "таємну інавгурацію".