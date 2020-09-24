Протести проти "інавгурації" Лукашенка закінчилися затриманням понад 250 осіб

У Білорусі на протестах після "інавгурації" незаконно обраного Олександра Лукашенка 24 вересня затримали мінімум 259 осіб.

Найбільше протестуючих затримали в столиці – Мінську, повідомив правозахисний центр "Вясна".

Також затримання відбувалися в Могильові, Гомелі, Століно, Бресті та інших містах. Список затриманих оновлюється.

У день "інавгурації" Лукашенко силовики діяли жорсткіше, ніж зазвичай. Про це свідчать численні повідомлення в місцевих ЗМІ та телеграм-каналах.

Міліцію перевели на посилений режим несення служби. Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Протести в Білорусі вщухли пізно вночі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше: