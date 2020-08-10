У Мінську спецназ відкрив вогонь по протестувальникам: чутні вибухи, поранена журналістка
У Мінську на акції протесту проти фальсифікації результатів виборів президента Білорусі силовики відкрили вогонь по громадянах, попередньо, – гумовими кулями.
Це сталося ввечері на вулиці Кальварійській. У результаті поранення в ногу отримала журналістка опозиційного ресурсу "Наша Ніва" Наталія Лубневська, передає Telegram-канал "Білорусь головного мозку".
"Три залпи почув наш кореспондент на перехресті Кальварійської і проспекту Машерова", – повідомило видання TUT.BY. Кореспондент додав, що патрулі ДАІ зупиняють на вулиці автомобілі, які сигналять на підтримку протестів.
За даними NEXTA Live, також правоохоронці також почали застосовувати світлошумові гранати проти малих груп людей, які йшли в центр на протест.
У місті також проводяться масові затримання, в тому числі журналістів. Очевидці повідомили, що чули звуки вибухів.
Жорстке затримання громадян:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте перемагає на виборах із результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
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