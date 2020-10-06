Після масових протестів у Киргизстані змінили прем'єр-міністра та спікера парламенту

У Киргизстані 6 жовтня, після масових протестів через результати парламентських виборів, у відставку подали прем'єр Кубатбек Боронов і спікер Жогорку Кенеша (парламенту республіки) Дастан Джумабеков.

На екстреному засіданні депутати парламенту Киргизстану проголосували за призначення новим прем'єр-міністром Садира Жапарова, передає "Інтерфакс".

За словами співрозмовника агентства в пресслужбі Жапарова, "найближчими днями, завтра-післязавтра (7-8 жовтня), політик має представити склад і структуру нового уряду республіки".

Попередньо, нинішній склад киргизького кабміну продовжуватиме виконувати обов'язки до формування нового уряду.

Водночас спікером парламенту було призначено депутата парламентської фракції "Бір Бол" (Будь єдиний) Миктибек Абдилдаєв.

Партія "Бір Бол" увійшла до складу координаційної ради, створеної опозиційними політичними силами Киргизстану.

"Для виходу з кризової ситуації необхідне обрання глави тимчасового уряду. Ситуація, що склалася, також показала необхідність переходу на мажоритарну систему обрання депутатів", – заявив журналістам віцеспікер парламенту Киргизстану Мірлан Бакіров.

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