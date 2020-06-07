Протести через вбивство Флойда з новою силою накрили світ: слідом за США вийшла Європа

У США та ряді європейських країн пройшли демонстрації руху Black Lives Matter ("Життя темношкірих мають значення"), спрямовані проти расизму та дискримінації після загибелі афроамериканця Джоржда Флойда.

Як повідомляє "Радіо Свобода", в американській столиці Вашингтоні учасники акції зібралися біля Капітолію, Національної алеї та Білого дому, де облаштували бетонні барикади.

Через величезну кількость протестуючих військові, поліція і федеральні агенти перекрили більшу частину центру столиці США.

Протести в США

Протести в США

Крім того хвиля протестів прокотилася по таким містам, як Нью-Йорк, Філадельфія, Сіетл, Чикаго і Лос-Анджелес.

Протести в США

Протести в США

В Європі країнах також пройшли демонстрації проти расизму і дискримінації. Так, в Базелі (Швейцарія) на мітингу поліція нікого не розганяла, незважаючи на діючий карантин. Поліцейські лише роздали учасникам мітингу захисні маски. Такі ж акції пройшли в містах Цюріх і Берн.

У Берліні (Німеччина) на акції в підтримку акції Black Lives Matter почалися заворушення, в результаті чого поліція затримала 93 особи.

На демонстрацію в німецькій столиці на площу Александерплац прийшли близько 15 тисяч осіб. Після годинної акції кілька сотень людей зібралися в районі станції Берлін-Александерплац.

Демонстрація в Німеччині

Демонстрація в Німеччині

Одного з них затримали за пошкодження автомобіля екстрених служб. Після цього інші почали закидати поліцейських і перехожих камінням і пляшками. 28 правоохоронців отримали поранення. Після цього поліція затримувала демонстрантів.

Демонстрація в Німеччині

Демонстрація в Німеччині

У Лондоні (Англія) десятки тисяч людей провели мітинг біля площі британського парламенту в пам'ять про загиблого Джордже Флойда. Після демонстрації руху Black Lives Matter почалися зіткнення мітингувальників з поліцією. В результаті чого 14 офіцерів поліції отримали поранення.

Демонстрація в Лондоні, Британія

Демонстрація в Лондоні, Британія

Демонстрація в Лондоні, Британія

Демонстрація в Лондоні, Британія

Демонстрація в Лондоні, Британія

Демонстрація в Лондоні, Британія

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