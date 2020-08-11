Протести в Білорусі: Україна, Литва та Польща звернулися до Лукашенка

Дипломати закликали владу Білорусі припинити насильство
Підкреслюється, що "процвітання" і демократія в країні важливі для всього регіону
Країни Люблінського трикутника звернулися до Лукашенка.
Міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Литва, Польща) стурбовані ситуацією в Білорусі після президентських виборів і закликають владу утриматися від застосування сили.
Про це йдеться в спільній заяві трьох країн, передає "Укрінформ". Міністри також закликали звільнити всіх протестувальників і журналістів, затриманих у ніч на 10 серпня.
"Повага до основних свобод і прав людини, включаючи демократію і верховенство права, є необхідною для подальшого розвитку незалежної та суверенної Білорусі, яку ми повністю підтримуємо", – заявили в МЗС.
"При необхідності, ми відкриті до будь-якої допомоги в сприянні діалогу. Добробут і процвітання Білорусі та її народу важливі для всієї Європи і особливо для нашого регіону. Всі ми зацікавлені в продовженні взаємовигідного діалогу, а також співробітництва, заснованого на демократичних цінностях та орієнтованого на створення умов для спільного і стабільного майбутнього", – сказано в заяві.
Детальну трансляцію "бунту" в Білорусі читайте за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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