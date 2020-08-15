Екскандидата в президенти Білорусі та творця опозиційного медіа оголосили в розшук у Росії

Дар'я Дурова Світ 17:52, 15.08.2020

Опозиційних до влади Білорусі екскандидата в президенти країни Валерія Цепкала і творця Telegram-каналу Nexta Степана Путіла оголосили в розшук у Росії.

Відповідні дані опубліковані в базі МВС РФ. Проти незареєстрованого кандидата в президенти, керівника Парку високих технологій порушили справу про отримання хабаря.

У штабі Цепкала повідомили, що експретендент на пост президента Білорусі наразі знаходиться в Києві. Раніше політик підтвердив, що на нього завели кримінальну справу, він "бачив документи".

База МВС Росії
Опозиціонерів розшукують у РФ

Тепер кримінальні справи заведені на всіх трьох головних недопущених білоруських політиків – також на Віктора Бабаріка та Сергія Тихановського.

Додамо, Nexta активно публікує інформацію про протести проти фальсифікації виборів.

Як писав OBOZREVATEL, Валерій Цепкало вважає, що на Донбасі йде "громадянська війна", у якій воюють громадяни однієї країни.

Коментувати
Світ

Дивіться також

З розривом печінки і синцями на все тіло: побитих у Білорусі протестувальників показали на фото. 18+

Терористи на Донбасі відкрили вогонь по ЗСУ: в ООС повідомили про порушення перемир'я

Лукашенко заявив про загрозу для Союзної держави і вирішив підключити Путіна

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Священника ПЦУ висадили з автобуса через зауваження про російську музику