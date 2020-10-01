Силовики почали залякувати білорусів СМСками з погрозами. Фото

Мобільні оператори Білорусі почали масову розсилку СМС-повідомлень громадянам від імені МВС, у яких їх називають "порушниками порядку проведення масових заходів".

Як пише TUT.by, такі повідомлення прийшли користувачам послуг life, МТС та A1.

При цьому в компанії А1 розсилку пояснили так: "Це повідомлення надсилається Міністерством внутрішніх справ відповідно до законодавства як соціальна реклама".

"Радыё Свабода" пише, що СМС із попередженнями приходять усім користувачам, ймовірно, у випадковому порядку: як прихильникам Олександра Лукашенка, так і журналістам, їхнім дітям і тим, кого жодним чином не могли зафіксувати камери на протестах.

У повідомленні стверджується, що абонент нібито "фіксувався" на фото та відео як "порушник порядку масових заходів". Однак, посилання в тексті йде не на відповідну адміністративну статтю, а на кримінальну – 342 КК Білорусі (організація або активна участь в акціях, що грубо порушують громадський порядок).

"Не допускайте помилок", – сказано в СМС із погрозами кримінальною відповідальністю.

Повідомлення від МВС. TUT.by

Учасники мітингів за Лукашенка також повідомили про СМСки від МВС. Радыё Свабода

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