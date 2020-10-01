Силовики почали залякувати білорусів СМСками з погрозами. Фото
Мобільні оператори Білорусі почали масову розсилку СМС-повідомлень громадянам від імені МВС, у яких їх називають "порушниками порядку проведення масових заходів".
Як пише TUT.by, такі повідомлення прийшли користувачам послуг life, МТС та A1.
При цьому в компанії А1 розсилку пояснили так: "Це повідомлення надсилається Міністерством внутрішніх справ відповідно до законодавства як соціальна реклама".
"Радыё Свабода" пише, що СМС із попередженнями приходять усім користувачам, ймовірно, у випадковому порядку: як прихильникам Олександра Лукашенка, так і журналістам, їхнім дітям і тим, кого жодним чином не могли зафіксувати камери на протестах.
У повідомленні стверджується, що абонент нібито "фіксувався" на фото та відео як "порушник порядку масових заходів". Однак, посилання в тексті йде не на відповідну адміністративну статтю, а на кримінальну – 342 КК Білорусі (організація або активна участь в акціях, що грубо порушують громадський порядок).
"Не допускайте помилок", – сказано в СМС із погрозами кримінальною відповідальністю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 вересня в Білорусі пройшла "інавгурація" Олександра Лукашенка – без оголошення та телетрансляції (що передбачено білоруськими законами). Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
Для заходу в Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі заторами.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" та вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених активістів. Сотні осіб були затримані.
США, Канада, Україна та низка країн ЄС заявили, що "інавгурація" є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифіковані.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на розв'язання кризи в Білорусі.
Більшість країн світу не визнала легітимність Лукашенка.
29 вересня Велика Британія й Канада ввели персональні санкції проти Лукашенка і його сина Віктора.