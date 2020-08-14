Лукашенко – про силовиків: вийшли захищати людей, а вони їх у спину з ножами і заточками

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виправдав дії силовиків під час жорстких розгонів протестувальників, проте "попросив" не бити лежачих.

Про це він заявив на нараді з Радою безпеки 14 серпня, передає "БелТА". Лукашенко сказав, що "не може пред'явити претензії до кого б то не було".

"Не можу. Тому що ви бачите, як розвивається ситуація. Єдине, попрошу і міністра, і інших: ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити. Тобто повинен бути певне гальмо", – сказав він.

Президент стверджує, що правоохоронців нібито підло і "не по-чоловічому" "заїжджають зі спини і б'ють".

"І хлопець навпіл зламався, хребет поламаний, він на все життя інвалід... Скажіть, а як матері цієї дитини? Так, погано, що синці. Але синці пройдуть, а його вже на ноги не поставиш. А переламані скільки ніг, кінцівок! Майже близько сотні людей постраждали!" – сказав Лукашенко про силовиків.

"Це що, ОМОНівцям це треба чи міліції? Так вони тренувалися спокійно, в цій казармі жили. Але вони вийшли, щоб захистити їх, а вони їх у спину. З ножами, заточками, на ДАІ... Це ж спеціально! Ми ж з вами розуміємо, хто це робить", – стверджує президент.

Нарада з Лукашенком 14 серпня. БелТА

Чиновники на нараді. БелТА

Президент скликав Раду безпеки. БелТА

Засідання відбулося через ситуацію з протестами. БелТА

Лукашенко заступився за силовиків. БелТА

Олександр Лукашенко. БелТА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що масові протести в країні проти фальсифікації виборів президента нібито "заводять" люди з-за кордону.

Про протестні акції в Білорусі 14 серпня читайте в нашому матеріалі за посиланням.