Протест з парасольками в Сіетлі: затримали десятки учасників. Фото і відео

Поліція Сіетла в штаті Вашингтон затримала щонайменше 25 учасників протесту з парасольками.

Як повідомили в Twitter місцеві правоохоронці, учасники мітингу кидали в них каміння, пляшки і піротехніку (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Через триваюче заподіяння шкоди і загроз громадській безпеці у зв'язку з цим інцидентом, поліція Сіетла оголошує його заколотом... Проведено масові затримання. Офіцери продовжують роботу щодо розгону натовпу", – йдеться в заяві поліції Сієтлу.

За попередніми даними, біля поліцейського відділку спрацював саморобний вибуховий пристрій, який пошкодив одну зі стін будівлі.

В результаті заворушень троє поліцейських постраждали, один з них був госпіталізований. При розгоні поліція використовувала велосипеди і сльозогінний газ.

Затриманим висунуто звинувачення в нападі на правоохоронців і відмову підкорятися вимозі влади.

За інформацією місцевих ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа планує направити в Сіетл додаткові федеральні сили для розгону демонстрантів.

Протести в Сіетлі Twitter\Steve Herman

Протести в Сіетлі seattletimes.com

Протести в Сіетлі seattletimes.com

Протести в Сіетлі seattletimes.com

Протести в Сіетлі seattletimes.com

Протести в Сіетлі seattletimes.com

Протести в Сіетлі seattletimes.com

Протести в Сіетлі seattletimes.com

Протести в Сіетлі seattletimes.com

Протести в Сіетлі seattletimes.com

Протести в Сіетлі seattletimes.com

Протести в Сіетлі seattletimes.com

Протести в Сіетлі seattletimes.com

Протести в Сіетлі seattletimes.com

Протести в Сіетлі seattletimes.com

Протести в Сіетлі Twitter\Esmy Jimenez

Протести в Сіетлі Twitter\DilyaMirsaidova

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