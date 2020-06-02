В чем разница между Майданом в Украине и протестами в США? Дело не только в том, что у нас не громили магазины и не было грабежей. Дело в том, кто и во имя чего выходил на Майдан. У нас побили тогда студентов. Страшно побили. И мы вышли.

У них полицейский убил при задержании 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Фактически задушил, прижимая его шею к асфальту коленом, а другие копы удерживали Джорджа закованным в наручники. И в США вышли. Но есть большое отличие в том, кто возглавил протест.

У нас вышли граждане. И у нас протест не перешел в грабежи и погромы. У тех, кто вышел не было такой цели. Мы выходили против произвола власти. Было желание поставить власть на место. А в США во главе протеста к сожалению изначально были маргиналы и быдло, которое воспринимает протест, как возможность грабануть или побеспредельничать. Мы хотели изменений в государстве и выбрали формат Майдана. В США большинство протестующих хочет изменений своего личного благосостояния и поэтому грабит магазины. Не хотели бы - не грабили. Для них протест лишь прикрытие для грабежа. Всегда важно кто ставит перед собой какие цели и чего реально хочет, а не чем прикрывает свои действия. Действия лучше всего говорят о мотивации. Поэтому сравнения того беспредела, что сейчас мы видим в США с Майданом совершенно не корректно.

P.S. Ночью я пообщался с несколькими друзьями в США. Все говорят одно и тоже. Выборы скоро. И политики боятся, что жесткость по отношению к протестующим могут оттолкнуть от них голоса в пользу оппонентов. Вот так желания сохранить лояльность избирателей влияет на многие процессы в США. Но все мои приятели, без исключения, уверены в том, что каждый из грабителей, мародеров и вандалов будет идентифицирован, найден и наказан. Для этого будут использованы миллионы камер, программа идентификации, которая может определить человека даже если видны лишь глаза и другие специальные программы полиции, а так же многое другое. Но о неотвратимости наказания говорят все они - и полицейский, и сотрудник MTA, и врач, и програмер. Потому что если это не произойдет, то система сдерживания правонарушений рухнет. А это один из базовых столпов американской системы демократии.