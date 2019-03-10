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"Протектор відбився?" Фото Путіна з "буквами" на лобі спантеличило мережу

3.3тЧитати матеріал російською

Користувачів мережі здивувала нова фотографія президента Росії Володимира Путіна — багато хто помітив на його обличчі дивні плями.

Знімком поділився журналіст прокремлівської пулу Дмитро Смірнов на своїй сторінці у Twitter. Фото було зроблено під час того, як Путін залишав автограф на кабріолеті молодят на весіллі глави МЗС Австрії Карін Кнайсль.

Як повідомив Смірнов, авто з автографом глави РФ було продано на аукціоні за 20 тис. євро. Гроші пішли на благодійність, їх передали для дітей із важкими травмами.

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"Протектор відбився?" Фото Путіна з "буквами" на лобі спантеличило мережу

Деякі користувачі заявили, що російському лідерові варто було б ввести подібну програму допомоги малозабезпеченим і в своїй країні. Інші коментатори розлютилися, зазначивши, що Путіну потрібно краще піклуватися про добробут громадян Росії.

"А без автографа 30 коштував?" "Пристойно в ціні втратив", "А що за протектор відбився на лобі у діда? Він потрапив під колеса?" "Що за літери на лобі? — Х*ло", "Горбачов теж піцу рекламував", "У нашій великій і могутній країні прийнято гроші хворим дітям СМСками збирати", "Н*х нам закордон, займіться благополуччям народу!" — пишуть під постом.

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"Протектор відбився?" Фото Путіна з "буквами" на лобі спантеличило мережу
"Протектор відбився?" Фото Путіна з "буквами" на лобі спантеличило мережу
"Протектор відбився?" Фото Путіна з "буквами" на лобі спантеличило мережу
"Протектор відбився?" Фото Путіна з "буквами" на лобі спантеличило мережу
"Протектор відбився?" Фото Путіна з "буквами" на лобі спантеличило мережу
"Протектор відбився?" Фото Путіна з "буквами" на лобі спантеличило мережу

"Протектор відбився?" Фото Путіна з "буквами" на лобі спантеличило мережу

ru.sputnik.md

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії рейтинг довіри населення до президента Володимира Путіна пробив дно — він знизився до мінімальної позначки за останні 13 років.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
фотографиисоцмережі
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Комментарии на сайте не модерированы
Ivachenko Dima
Ivachenko Dima
Какие то фэйки простите, желтуха.
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