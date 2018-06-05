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ПолітикаЕкономіка

"Просто ресторатор": Путін заступився за господаря "фабрики тролів"

1.8тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ як держава не має відношення до "фабрики тролів" олігарха Євгена Пригожина, званого пресою "кухарем" глави Кремля.

"Діяльність Пригожина - його "особиста справа", російська держава до цього не має ніякого відношення", - заявив глава РФ в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, порівнявши олігарха з американським інвестором Джорджем Соросом, "який втручається у всілякі справи в усьому світі".

Звинувачення на адресу олігарха Путін назвав "смішними", дорікнувши при цьому західним ЗМІ.

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"Ви дійсно думаєте, що людина, яка займається ресторанним бізнесом, маючи навіть якісь хакерські можливості, маючи якусь приватну фірму в цій сфері - я навіть не знаю, чим він займається, - може вплинути на вибори в Сполучених Штатах або в якийсь європейській країні?" - сказав він.

При цьому ведучий уточнив, навіщо Пригожин, який займається не тільки ресторанами, у нього багато фірм, які уклали договори з Міністерством оборони і отримують багато держзамовлень, витрачає мільйони доларів на "фабрику тролів".

"Запитайте у нього. Російська держава не має до цього ніякого відношення", - відповів Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, австрійський журналіст розлютив Путіна словами про Україну і анексії Криму.

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Теми
хакериХолодна війна між Заходом і Росією
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкт
Кіберзлочини
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