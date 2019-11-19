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19 листопада • оновлено в 09:57
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Прослуховувала Росія: з'ясувалися деталі скандальної розмови Трампа про Україну

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У Росії могли прослуховувати телефонну розмову президента США Дональда Трампа з послом Штатів при Євросоюзі Гордоном Сондландом, який перебував в Україні.

Про це на закритому слуханні в Палаті представників Конгресу заявив співробітник американського посольства в Києві Девід Голмс, про що свідчить опублікована стенограма.

За словами дипломата, Сондланд спілкувався із Трампом мобільним телефоном, відвідуючи ресторан у Києві. У згаданій бесіді глава Білого дому нібито міг цікавитися можливістю України почати кримінальну справу прости сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена.

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"Для мене це було дивно. З мого досвіду, телефонні розмови з президентом містять дуже чутливу з точки зору безпеки інформацію, і здійснюють у відповідний спосіб", – зазначив він.

Сондланд також додав, що є ризик, що цей діалог міг бути прослуханий.

"Я вважаю, що щонайменше дві з трьох, а то й усі три мережі стільникового зв'язку належать російським компаніям або ж у них є значні частки. Ми, зазвичай, виходимо з того, що мобільний зв'язок на території України прослуховується", – підкреслив він.

Водночас Голмс повідомив, що на самому початку розмови голос Трампа був занадто гучним і Сондланд відсунув трубку від вуха, тож його слова стали чутні відвідувачам ресторану навколо.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній офіцер ЦРУ Марк Полімеропулос розповів, що розмова між послом США в ЄС Гордоном Сондлендом і президентом Дональдом Трампом могли прослуховувати служби розвідки багатьох країн.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Джо Байден
Місце
США
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Менты: Ну че, дед, рассказывай сколько литров самогона в день у тебя выходит. Дед: Да вы че, окозлели, я никогда в жизни самогонщиком не был. Менты: Да ладно тебе, дед, мы ж тебя с поличным поймали. Все, будут тебя судить. У тебя ж в доме самогонный аппарат! Дед: А, ну тогда и за изнасилование судите. Менты: А ты че, изнасиловал кого-то? Дед: Нет, но АППАРАТ ЖЕ ЕСТЬ!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так могли прослушивать или прослушивали?
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