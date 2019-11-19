Прослуховувала Росія: з'ясувалися деталі скандальної розмови Трампа про Україну

У Росії могли прослуховувати телефонну розмову президента США Дональда Трампа з послом Штатів при Євросоюзі Гордоном Сондландом, який перебував в Україні.

Про це на закритому слуханні в Палаті представників Конгресу заявив співробітник американського посольства в Києві Девід Голмс, про що свідчить опублікована стенограма.

За словами дипломата, Сондланд спілкувався із Трампом мобільним телефоном, відвідуючи ресторан у Києві. У згаданій бесіді глава Білого дому нібито міг цікавитися можливістю України почати кримінальну справу прости сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена.

"Для мене це було дивно. З мого досвіду, телефонні розмови з президентом містять дуже чутливу з точки зору безпеки інформацію, і здійснюють у відповідний спосіб", – зазначив він.

Сондланд також додав, що є ризик, що цей діалог міг бути прослуханий.

"Я вважаю, що щонайменше дві з трьох, а то й усі три мережі стільникового зв'язку належать російським компаніям або ж у них є значні частки. Ми, зазвичай, виходимо з того, що мобільний зв'язок на території України прослуховується", – підкреслив він.

Водночас Голмс повідомив, що на самому початку розмови голос Трампа був занадто гучним і Сондланд відсунув трубку від вуха, тож його слова стали чутні відвідувачам ресторану навколо.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній офіцер ЦРУ Марк Полімеропулос розповів, що розмова між послом США в ЄС Гордоном Сондлендом і президентом Дональдом Трампом могли прослуховувати служби розвідки багатьох країн.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!