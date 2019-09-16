Просити не буде: Джонсон висунув жорсткий ультиматум по Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не має наміру просити главу Єврокомісії Жана-Клода Юнкера про відстрочку Brexit на саміті лідерів ЄС 17-18 жовтня.
Як передає "Європейська правда", про це після зустрічі сторін розповів представник уряду Британії. За його словами, 31 жовтня Джонсон виведе країну з Євросоюзу.
"Лідери погодилися з тим, що дискусії необхідно активізувати і зустрічі будуть проводитися на щоденній основі", - сказав спікер, зазначивши, що прем'єр також сподівається домовитися про усунення проблеми по ірландському кордоні в угоді з ЄС, за яким документ не був підтриманий в парламенті Великобританії.
"Було вирішено, що переговори також повинні вестися на політичному рівні між Мішелем Барньє і міністром з питань Brexit, а також пройдуть переговори між президентом Юнкером і прем'єр-міністром", - сказано в заяві.
При цьому в Єврокомісії додали, що від Лондона так і не надійшли необхідні пропозиції щодо Brexit.
Борис Джонсон
Комерсант
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
Країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експертів, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.
Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик готовий на Brexit будь-якими необхідними засобами до 31 жовтня.
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