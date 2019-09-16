Просити не буде: Джонсон висунув жорсткий ультиматум по Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не має наміру просити главу Єврокомісії Жана-Клода Юнкера про відстрочку Brexit на саміті лідерів ЄС 17-18 жовтня.

Як передає "Європейська правда", про це після зустрічі сторін розповів представник уряду Британії. За його словами, 31 жовтня Джонсон виведе країну з Євросоюзу.

"Лідери погодилися з тим, що дискусії необхідно активізувати і зустрічі будуть проводитися на щоденній основі", - сказав спікер, зазначивши, що прем'єр також сподівається домовитися про усунення проблеми по ірландському кордоні в угоді з ЄС, за яким документ не був підтриманий в парламенті Великобританії.

"Було вирішено, що переговори також повинні вестися на політичному рівні між Мішелем Барньє і міністром з питань Brexit, а також пройдуть переговори між президентом Юнкером і прем'єр-міністром", - сказано в заяві.

При цьому в Єврокомісії додали, що від Лондона так і не надійшли необхідні пропозиції щодо Brexit.

Борис Джонсон Комерсант

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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