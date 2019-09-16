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16 вересня • оновлено в 18:55
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Просити не буде: Джонсон висунув жорсткий ультиматум по Brexit

1.4т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не має наміру просити главу Єврокомісії Жана-Клода Юнкера про відстрочку Brexit на саміті лідерів ЄС 17-18 жовтня.

Як передає "Європейська правда", про це після зустрічі сторін розповів представник уряду Британії. За його словами, 31 жовтня Джонсон виведе країну з Євросоюзу.

"Лідери погодилися з тим, що дискусії необхідно активізувати і зустрічі будуть проводитися на щоденній основі", - сказав спікер, зазначивши, що прем'єр також сподівається домовитися про усунення проблеми по ірландському кордоні в угоді з ЄС, за яким документ не був підтриманий в парламенті Великобританії.

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"Було вирішено, що переговори також повинні вестися на політичному рівні між Мішелем Барньє і міністром з питань Brexit, а також пройдуть переговори між президентом Юнкером і прем'єр-міністром", - сказано в заяві.

При цьому в Єврокомісії додали, що від Лондона так і не надійшли необхідні пропозиції щодо Brexit.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Комерсант

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Особи
Жан-Клод Юнкер Борис Джонсон
Місце
Великобританія
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CARGO 100
CARGO 100
Украина могла бы воспользоваться этой ситуацией. Заплатить за Британию и в ЕС ...
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Н Олег
Н Олег
несмешные английские клоуны хотят уйти, не заплатив долги -- заплатят другим способом, немцам они вже надоели
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Всё о ЕС: вход рубль, выход два, ещё и проебалтов всяких корми
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