"Прощай, мій добрий вчитель": з'явилися деталі про загиблу в Кемерово жінку

Загибла в пожежі в російському ТЦ "Зимова вишня" Тетяна Дарселія була заступником директора з виховної роботи та вчителем англійської мови Кемеровській гімназії №17.

"25 березня 2018 року, під час пожежі в ТЦ" Зимова вишня ", загинула заступник директора з виховної роботи Дарсалія Тетяна Вікторівна. Адміністрація і педагогічний колектив висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Тетяни Вікторівни. Пам'ять про неї навічно залишиться в серцях педагогів та гімназистів" , - написали на сайті школи, де працювала загибла.

"Обозреватель" знайшов сторінку загиблої в соцмережі "Вконтакте". Учні та колеги Дарселіі висловили своє співчуття у зв'язку з новиною про трагедію.

"Моя дорога дівчинка, як же так? Танечка, дорога, нехай земля тобі буде пухом, мій світлий чистий чоловічок ...", "Танечка, як же так? Не можу повірити ... Здається, що тобі ще можна зателефонувати і поговорити з тобою .... Буду пам'ятати тебе завжди! ... "," Ви були дуже хорошим учителем "," Прощай, мій добрий вчитель ... ", - написали на її стіні" Вконтакте ".

Як повідомляв "Обозреватель", опублікований список зниклих без вести і перші фото загиблих.