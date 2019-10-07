Пропонував бомбити Україну: у Москві помер віцеспікер Ради Федерації РФ

У неділю, 6 жовтня, в Москві помер скандальний віцеспікер Ради Федерації Росії Євген Бушмін. Він відомий злочинними закликами до бомбардувань України з боку країни-агресора.

Про смерть окупанта написав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штріліц). Відомо, що Бушмін був внесений до списку сайту "Миротворець". Крім того, у березні 2014 року США наклали на нього санкції через підтримку окупації Криму.

"06.10.19 віцеспікер ради федерації Євген Бушмін сходив у Москві на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Пропонував завдати по Україні точкові вогневі удари по містах", – написав захисник України.

Євген Бушмін Facebook Анатолій Штірліц - блог

Новини У Росії на виборчій дільниці помер кандидат в депутати

За інформацією голови комітету Ради Федерації РФ з регламенту В'ячеслава Тимченка, на якого посилається "РИА Новости", Бушмін помер після тривалої хвороби.

У 1990-х роках він був депутатом Держдуми і заступником голови Федеральної податкової служби. З 1998 по 2001 рік обіймав посаду заступника міністра фінансів. Після цього політик представляв у Совфеді спочатку Нижньогородську, а потім Ростовську область. Віцеспікером верхньої палати Бушмін став у 2013 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 29 вересня в 73 роки помер відомий сепаратист, перший президент Криму (1994-1995) Юрій Мєшков. Він був одним із тих, хто підтримував анексію півострова ще з 1990-х років. Ба більше, очолював проросійський рух.

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