Пропагандистка Путіна назвала Тихановську "фріком з IQ орангутана" і нарвалася на критику в мережі

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян обізвала головну представницю опозиції на виборах у Білорусі Світлану Тихановську "фріком з IQ трохи вище, ніж в орангутана".

Сталося це в ефірі телеканалу "Росія 1". Симоньян заявила, що Захід завжди робить обличчям опозиції "абсолютного фріка".

"Якщо це Грузія, то Саакашвілі, якщо Україна, то Ющенко, якщо Білорусія, то Тихановська", – пояснила пропагандистка.

Вона уточнила, що в телеграм-каналах писали про начебто перевірку IQ Світлани Тихановської.

"У неї IQ – 82, а це рівень трохи вище орангутана. Крім того, навіть по відео очевидно, що у неї є психологічні проблеми", – сказала Симоньян.

Фрагмент відео опублікував у Twitter російський блогер Рустем Адагамов.

"Яка ж вона жахлива мразь, не перестаю дивуватися", – прокоментував він слова Симоньян.

У коментарях до посту користувачі також емоційно оцінили висловлювання пропагандистки:

"Я не впевнений, що Симоньян розумніша за мавпу".

"У неї самої IQ не вище, ніж у зубочистки, судячи з жартів, які вона вигадує для їхнього лайношоу".

"Ну вони ж базікають для тих, хто з пляшкою горілки сидить перед екраном. Алкаші, які виросли в СРСР, і ці алкаші під алкогольним кайфом. Пропагандисти знають добре".

"Телеаудіторія цього смітника навіть не знає, що таке IQ".

"Мені цікаво, який IQ у всіх присутніх у студії?"

"По-перше 82 IQ – це взагалі-то норма, по-друге, якщо ця тварина вірить у такі зливання, то завтра я скажу що Путін п'є сечу Гітлера, і вона повинна буде в це повірити. Що там говорити, на неї навіть дивитися відразливо".

Адагамов опублікував фрагмент промови Симоньян (Twitter)

Користувачі залишили багато негативних коментарів із приводу висловлювань пропагандистки (Twitter)

Люди в коментарях цікавилися рівнем IQ самої Симоньян і її глядачів (Twitter)

Розкритикували Симоньян і в її власному Twitter.

"Як я люблю, коли в мою невинну кулінарно-сімейну інсту налітають боти. То навальнята, то пашинята, тепер ось тиханята", – поскаржилася пропагандистка на безліч іронічних коментарів.

Симоньян поскаржилася на безліч негативних коментарів (Twitter)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, головна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян нарвалася на критику і жорстке засудження в мережі через пропозиції введення російських військ в охоплену протестами Білорусь.