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Пропагандистка Путіна назвала Тихановську "фріком з IQ орангутана" і нарвалася на критику в мережі

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
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Симоньян назвала Тихановську 'фріком з IQ орангутана' і нарвалася на критику

Симоньян назвала Тихановську "фріком з IQ орангутана" і нарвалася на критику. Газета.ру

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян обізвала головну представницю опозиції на виборах у Білорусі Світлану Тихановську "фріком з IQ трохи вище, ніж в орангутана".

Сталося це в ефірі телеканалу "Росія 1". Симоньян заявила, що Захід завжди робить обличчям опозиції "абсолютного фріка".

"Якщо це Грузія, то Саакашвілі, якщо Україна, то Ющенко, якщо Білорусія, то Тихановська", – пояснила пропагандистка.

Вона уточнила, що в телеграм-каналах писали про начебто перевірку IQ Світлани Тихановської.

"У неї IQ – 82, а це рівень трохи вище орангутана. Крім того, навіть по відео очевидно, що у неї є психологічні проблеми", – сказала Симоньян.

Фрагмент відео опублікував у Twitter російський блогер Рустем Адагамов.

"Яка ж вона жахлива мразь, не перестаю дивуватися", – прокоментував він слова Симоньян.

У коментарях до посту користувачі також емоційно оцінили висловлювання пропагандистки:

  • "Я не впевнений, що Симоньян розумніша за мавпу".

  • "У неї самої IQ не вище, ніж у зубочистки, судячи з жартів, які вона вигадує для їхнього лайношоу".

  • "Ну вони ж базікають для тих, хто з пляшкою горілки сидить перед екраном. Алкаші, які виросли в СРСР, і ці алкаші під алкогольним кайфом. Пропагандисти знають добре".

  • "Телеаудіторія цього смітника навіть не знає, що таке IQ".

  • "Мені цікаво, який IQ у всіх присутніх у студії?"

  • "По-перше 82 IQ – це взагалі-то норма, по-друге, якщо ця тварина вірить у такі зливання, то завтра я скажу що Путін п'є сечу Гітлера, і вона повинна буде в це повірити. Що там говорити, на неї навіть дивитися відразливо".

Адагамов опублікував фрагмент промови Симоньян

Адагамов опублікував фрагмент промови Симоньян (Twitter)

Користувачі залишили багато негативних коментарів із приводу висловлювань пропагандистки

Користувачі залишили багато негативних коментарів із приводу висловлювань пропагандистки (Twitter)

Люди в коментарях цікавилися рівнем IQ самої Симоньян і її глядачів

Люди в коментарях цікавилися рівнем IQ самої Симоньян і її глядачів (Twitter)

Розкритикували Симоньян і в її власному Twitter.

"Як я люблю, коли в мою невинну кулінарно-сімейну інсту налітають боти. То навальнята, то пашинята, тепер ось тиханята", – поскаржилася пропагандистка на безліч іронічних коментарів.

Симоньян поскаржилася на безліч негативних коментарів

Симоньян поскаржилася на безліч негативних коментарів (Twitter)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, головна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян нарвалася на критику і жорстке засудження в мережі через пропозиції введення російських військ в охоплену протестами Білорусь.

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РосіяпропагандаСвітлана ТихановськаМаргарита Симоньян
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