Співпрацюють із Росією і "Л/ДНР": у "Миротворець" втрапили іноземці, які зняли пропагандистський фільм про МН17

Авторів пропагандистського фільму про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі нідерландця Макса Ван дер Верффа і німця Ріттера Нормана внесли в базу "Миротворця".
Відповідна інформація про порушення з'явилася на сайті 12 жовтня.
На сайті вказано, що Ван дер Верфф внесений до списку за свідоме порушення державного кордону України, а також за співпрацю з терористичними організаціями. Його також звинувачують в участі в пропагандистських заходах Росії.
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Норман же потрапив у "Миротворець" за умисне спотворення суспільно значимої інформації і замах на суверенітет і територіальну цілісність України.
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Скандальна стрічка "MH-17 – Call for Justice", яку зняли пропагандисти, була опублікована в мережі у липні 2019 року.
Пропагандисти втрапили у "Миротворець" за фільм про МН17
AFP
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ван дер Верфф разом із російською журналісткою Яною Єрлашовою готують нову провокацію – в кінці жовтня вони покажуть у Гаазі новий фільм, який дискредитує слідство у МН17.
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