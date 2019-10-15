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15 жовтня • оновлено в 23:16
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Співпрацюють із Росією і "Л/ДНР": у "Миротворець" втрапили іноземці, які зняли пропагандистський фільм про МН17

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Авторів пропагандистського фільму про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі нідерландця Макса Ван дер Верффа і німця Ріттера Нормана внесли в базу "Миротворця".

Відповідна інформація про порушення з'явилася на сайті 12 жовтня.

На сайті вказано, що Ван дер Верфф внесений до списку за свідоме порушення державного кордону України, а також за співпрацю з терористичними організаціями. Його також звинувачують в участі в пропагандистських заходах Росії.

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Співпрацюють із Росією і "Л/ДНР": у "Миротворець" втрапили іноземці, які зняли пропагандистський фільм про МН17

Скріншот

Норман же потрапив у "Миротворець" за умисне спотворення суспільно значимої інформації і замах на суверенітет і територіальну цілісність України.

Співпрацюють із Росією і "Л/ДНР": у "Миротворець" втрапили іноземці, які зняли пропагандистський фільм про МН17

Скріншот

Скандальна стрічка "MH-17 – Call for Justice", яку зняли пропагандисти, була опублікована в мережі у липні 2019 року.

Пропагандисти втрапили у "Миротворець" за фільм про МН17

Пропагандисти втрапили у "Миротворець" за фільм про МН17

AFP

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ван дер Верфф разом із російською журналісткою Яною Єрлашовою готують нову провокацію – в кінці жовтня вони покажуть у Гаазі новий фільм, який дискредитує слідство у МН17.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
Теги
сайт Миротворець Боїнг МН17
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