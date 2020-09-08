Пропагандисти РФ поїхали на "закрите" інтерв'ю з Лукашенком і нарвалися на критику

Симоньян приїхала до Мінська на інтерв'ю з Лукашенком.

Олександр Лукашенко, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, зважився на велике інтерв'ю російським пропагандистам. Воно розпочалося вранці 8 вересня і водночас ніде не транслювалося.

Розмову білоруського лідера з представниками топових росЗМІ анонсував Telegram-канал "Пул Першого". Відомо, що захід проходить у Мінську в Палаці Незалежності.

"Є запитання до Лукашенка. І Лукашенко відповість! Повірте, як завжди відверто і на найгостріші. Сьогодні президент дасть велике інтерв'ю. Стежте – Пул Першого розповість, що і кому", – йдеться в повідомленні.

Російські пропагандисти приїхали на інтерв'ю з Лукашенком

Зазначається, що на інтерв'ю Лукашенко приїхали головна редакторка міжнародного телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, кореспондент "Першого каналу" Антон Верницький, ведучий програми "Вести" на телеканалі "Росія 1" Євген Рожков, а також головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян.

Головна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян у Twitter похвалилася тим, що перебуває в столиці Білорусі й попросила місцевих жителів порадити, де їй можна поснідати.

"Доброго ранку, Мінськ! Де у вас тут можна снідати?" – написала вона.

Симоньян та інші пропагандисти Кремля приїхали до Мінська на інтерв'ю з Лукашенком

Білоруси й інші користувачі мережі негативно відгукнулися на її повідомлення. Топпропагандистці з РФ вони порадили випити чаю (відсилання до ситуації з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального). Крім того, Симоньян запропонували скуштувати сніданок "на Окрестіна", маючи на увазі ізолятор тимчасового утримання на вулиці Окрестіна в Мінську, який прозвали "тортурним" за жорстокість щодо ув'язнених.

Твіт Симоньян. Twitter Маргарити Симоньян

"У спецприймальнику, вважаю", "Випий чаю, Вова пригощає", "Ахаха, чай гідний Симонян", "Заходь у будь-який заклад, розташовуйся зручніше – зустрінемо!", "Сміливо з вашою репутацією заходити в громадський заклад харчування в Мінську", "На Окрестіна", "Боброїдських кафе і ресторанів немає", "В Окрестіна, 36 дуже смачні сніданки, раджу. Ввічливі офіціанти-чоловіки обслужать вас, як у кращих ресторанах Європи", "ЦІП на Окрестіна, але не обманися цифрами середнього чека", "Маргарито, будьте обережні! У нас у Мінську ОМОН цілеспрямовано стріляє по журналістах! Сподіваюся, вам потрапить гумовою кулею в обличчя", – коментують користувачі.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

Реакція користувачів мережі Twitter Маргарити Симоньян

У мережі Симоньян порадили поснідати "на Окрестіна" в Мінську Twitter Маргарити Симоньян

Користувачі мережі розкритикували Симоньян Twitter Маргарити Симоньян

Коментарі користувачів мережі Twitter Маргарити Симоньян

Як повідомляв OBOZREVATEL:

головна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян нарвалася на критику і жорстке засудження в мережі через пропозицію введення російських військ в охоплену протестами Білорусь.

Також Симоньян обізвала головну представницю опозиції на виборах у Білорусі Світлану Тихановську "фріком із IQ трохи вищим, ніж в орангутанга". Вона заявила, що Захід завжди робить обличчям опозиції "абсолютного фріка".

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