Пропагандисти Білорусі та Росії знайшли в протестах "слід" України і США

Білоруська і російська пропаганда дійшла висновку, що в масових протестах у Мінську та інших містах Білорусі нібито замішана Україна і США.

Так на сайті Белтелерадіокомпанії, повідомили, що на мітингах після виборів президента країни нібито відпрацьовувався український сценарій 2013-2014 років.

"Одна з цілей, яку намітили інтернет-куратори, – захоплення адміністративних будівель. Натовп був спрямований до УВС Мінської області та збирався йти на штурм. До речі, цей прийом був відпрацьований більше п'яти років тому на заході України. Там протестувальникам вдалося роззброїти місцеві РУВС у Львові, Тернополі та Івано-Франківську. Де цей арсенал, досі невідомо", – йдеться в повідомленні.

Крім того, пропагандисти стверджують, що на масових акціях планувалося використовувати "імпортний людський ресурс із сусідньої України". За їхніми словами, "революційні фахівці" намагалися потрапити в їхню країну і в Національному аеропорту Білорусі нібито був відправлений назад цілий рейс з України.

Зі свого боку російський сенатор Олег Мельниченко заявив, що акції протесту, які тривають в Мінську та інших білоруських містах, зрежисовані західними країнами, в тому числі США, для розгойдування внутрішньої ситуації в Білорусі.

"Всі ці заворушення в Мінську викликані технологіями, які застосовують наші зарубіжні колеги для розгойдування внутрішньополітичної ситуації в Білорусі. Без США, в тому числі, тут не обійшлося, звичайно", – цитує його слова РИА Новости.

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