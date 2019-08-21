Пропагандист не цікавий: Лавров "наїхав" на європейського журналіста через полонених українців

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився відповідати на питання про повернення 24 полонених українських моряків, незаконно утримуваних у РФ.
Про це повідомляє "РИА Новости" Так, в ході прес-конференції за підсумками переговорів Лаврова з його колегою з ФРН Хайко Маасом один із німецьких журналістів запитав про долю полонених.
У відповідь на це Лавров назвав захоплених моряків злочинцями, порадивши журналісту поцікавитися ситуацією з арештом главреда "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського.
"Але тим не менше [моряки] це люди, у них сім'ї, вони виконували злочинний, небезпечний наказ... Ви ж не моряк, напевно? Ви журналіст.
Є ваш товариш по цеху, він журналіст – його прізвище Вишинський. Він не проривався через Керченську протоку наперекір усім нормам і правилам, він нікого не чіпав, нікому нічого не забороняв, він просто писав репортажі. І за те, що він писав репортажі з Києва, його звинуватили в державній зраді", – сказав Лавров.
Сергій Лавров
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 травня 2018 року СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Украина", в результаті яких було затримано Вишинського.
Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею "Державна зрада", також йому інкримінують дії, спрямовані на повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) і зазіхання на територіальну цілісність (ч. 2 ст. 110 КК України). Сам підозрюваний звинувачення заперечує.
Під час обшуків у Вишинського знайшли російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Затриманий журналіст у 2014 році отримав російську медаль "За заслуги перед вітчизною" за висвітлення анексії Криму.
17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці без права на заставу.
Пізніше він публічно попросив позбавити його громадянства України та надати російське.
У липні 2019-го Офіс президента України запропонував обмін Олега Сенцова на Кирила Вишинського.
Кирило Вишинський
Фокус.ua
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