Пропагандист не цікавий: Лавров "наїхав" на європейського журналіста через полонених українців

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився відповідати на питання про повернення 24 полонених українських моряків, незаконно утримуваних у РФ.

Про це повідомляє "РИА Новости" Так, в ході прес-конференції за підсумками переговорів Лаврова з його колегою з ФРН Хайко Маасом один із німецьких журналістів запитав про долю полонених.

У відповідь на це Лавров назвав захоплених моряків злочинцями, порадивши журналісту поцікавитися ситуацією з арештом главреда "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського.

"Але тим не менше [моряки] це люди, у них сім'ї, вони виконували злочинний, небезпечний наказ... Ви ж не моряк, напевно? Ви журналіст.

Є ваш товариш по цеху, він журналіст – його прізвище Вишинський. Він не проривався через Керченську протоку наперекір усім нормам і правилам, він нікого не чіпав, нікому нічого не забороняв, він просто писав репортажі. І за те, що він писав репортажі з Києва, його звинуватили в державній зраді", – сказав Лавров.

Сергій Лавров

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У липні 2019-го Офіс президента України запропонував обмін Олега Сенцова на Кирила Вишинського.

Кирило Вишинський Фокус.ua

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