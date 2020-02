Хотіли посадити на 9 років: гучне розслідування щодо соратника Трампа прийняло несподіваний поворот

Федеральні прокурори США, які запропонували посадити на дев'ять років соратника Дональда Трампа Роджера Стоуна, вийшли з процесу.

Це сталося після того, як американський президент назвав їх подання до суду несправедливими, повідомило у вівторок, 11 лютого, видання The Hill.

Зі справи вийшли прокурор міністерства юстиції США Джонатан Кравіс, перший представник сторони обвинувачення Аарон Зелінські, прокурори Майкл Маранді, Тімоті Дж. Ши.

Більше того, Кравіс покинув Міністерство юстиції, оголосивши про свою відставку в якості помічника адвоката США.

CNN повідомив, що прохання про вихід із процесу подав також федеральний прокурор Адам Джед.

Усі вони брали участь у підготовці рекомендацій для суду про покарання колишнього політконсультанта президента США.

Сторона звинувачення 10 лютого запропонувала посадити Стоуна терміном від семи до дев'яти років за сімома пунктами звинувачень, пов'язаними із розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера.

Звинувачення стосувалися тиску на свідків, перешкоджання роботі слідства, а також надання неправдивих заяв слідству в п'яти окремих випадках.

Після цього в Мін'юсті адміністрації Трампа назвали "надмірними" пропозиції федеральних прокурорів. Подібний крок міністерства американські ЗМІ назвали "вкрай незвичайним і політизованим".

Сам Трамп у своєму Twitter-акаунті виступив категорично проти рекомендацій федеральних прокурорів щодо Стоуна. Він назвав це "жахливою і дуже несправедливою ситуацією".

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Can not allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv