Прокуратура зажадала для Саркозі чотири роки в'язниці: у чому обвинувачують експрезидента Франції

Прокуратура Парижа вимагає засудити до чотирьох років в'язниці, два з яких умовно, колишнього французького президента Ніколя Саркозі, якого обвинувачують в корупції і торгівлі впливом.

Як повідомляє BFMTV, пропозиція надійшла після декількох днів дебатів в суді.

"Як і у всіх людей в нашій країні, у колишнього глави держави є права, які слід поважати, але й він зобов'язаний поважати закон", – заявив глава Національної фінансової прокуратури Жан-Франсуа Бонер.

Крім Саркозі у справі фігурують ще двоє людей – адвокат колишнього президента Тьєррі Ерзог і колишній високопоставлений співробітник Касаційного суду Жильбер Азібер. Для них прокуратура вимагає таке ж покарання.

Політик й інші обвинувачені заперечують свою провину.

За даними прокуратури, Ніколя Саркозі в 2014 році через Ерзог намагався незаконно отримати від Азібера дані про інше розслідування.

Йдеться про фінансування його президентської кампанії в 2007 році дочкою засновника компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур. Політика тоді обвинувачували в тому, що він використовував стан здоров'я Бетанкур, яка страждає на хворобу Альцгеймера, для отримання грошей на передвиборну кампанію. У 2013 році справу закрили.

Якщо вирок буде винесено, то Саркозі, який очолював державу в 2007-2012 роках, стане першим французьким президентом, засудженим за корупцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судовий процес над колишнім президентом почався наприкінці листопада.